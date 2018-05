Stimmen für die Bienen

Berlin (ots) - Zum Weltbienentag am 20. Mai 2018 hat der Bund fürUmwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) heute schon nach Berlineingeladen, um für Bienen und alle Insekten zu kämpfen. Im Rahmeneiner Aktion übergeben BUND-Aktivisten rund 180.000 Unterschriftenzum Schutz von Bienen und anderen Bestäubern an dasBundesumweltministerium. Mit blühenden Wiesen, Pflanzaktionen,Aktivisten in Bienenkostümen und Informationen rund um das Thema "Aplace to bee" demonstriert der BUND, dass effektive Maßnahmen zumSchutz der Bienen und Insekten dringend nötig sind."Der anhaltende Insektenschwund hat dramatische Ausmaßeangenommen. Es ist höchste Zeit zum Handeln", sagt Olaf Bandt,Bundesgeschäftsführer für Politik und Kommunikation beim BUNDanlässlich der Unterschriftenübergabe. So schrumpft die artenreichsteTiergruppe sowohl bei den Arten als auch bei den Tieren pro Art. Um75 Prozent nahm die Biomasse der Insekten in den letzten 27 Jahrenab. "Wir fordern von der Bundesregierung weitreichende, effektive undsofortige Maßnahmen für die Bienen und alle Insekten. So ist über dieHälfte der heimischen Wildbienen in ihrem Bestand gefährdet. Geradefür den Menschen ist der Schutz der kleinen Bestäuberüberlebenswichtig. Zwei Drittel unserer Nahrungsmittel sind aufBestäubung durch zum Beispiel Bienen angewiesen", so Bandt weiter.Die weltweite Bestäubungsleistung von Nutzpflanzen wird auf 200 bis500 Milliarden Euro geschätzt. Ebenso wichtig ist die Bestäubung vonWildpflanzen, denn diese sind die Grundlage für sehr viele Insekten,Vögel und Säugetiere. Mit dem massenhaften Insektenschwund ist dasFunktionieren des Ökosystems in Gefahr."Besonders in intensiven Agrarlandschaften ist die Artenvielfaltdurch Monokulturen, Pestizideinsatz und den Verlust von Lebensräumenin einem großen Maße zurückgegangen. Dabei ist gerade dieLandwirtschaft auf Bestäuber angewiesen", sagt derBUND-Geschäftsführer. Die wichtigsten Maßnahmen zum Schutz derkleinen Lebewesen sind: deutliche Reduktion der Pestizidmenge, Verbotvon bienengefährlichen Wirkstoffen wie Neonikotinoide und vonAckergiften wie Glyphosat, Schutz und Schaffung wichtiger Lebensräumewie Blühwiesen, Feldraine, Hecken und Streuobstwiesen. Außerdem mussdas Zulassungssystem für Pestizide grundlegend reformiert werden.Kombinationseffekte und Langzeitwirkung von Pestiziden werdenmomentan bei der Zulassung fast gar nicht berücksichtigt.Der BUND hatte gemeinsam mit der Aurelia-Stiftung bereits im April2017 einen nationalen Bienenaktionsplan vorgestellt, der Maßnahmenzum Schutz von Honigbienen, Wildbienen und anderen Bestäubernauflistet. Zeitgleich startete die Unterschriften-Aktion. Mehr als180.000 Menschen haben bis zum heutigen Tag teilgenommen undverlangen von der Regierung endlich unsere Insekten zu schützen. Über63.000 Menschen fordern in einem weiteren Protestschreiben anBundeskanzlerin Angela Merkel einen schnellen nationalen Ausstieg ausdem Einsatz von Glyphosat. "Wir freuen uns über das große Interesseder Bevölkerung am Schutz unserer Insekten", sagt Bandt. "Das ist einklares Signal an die Politik, im Interesse der Bürgerinnen und Bürgerzu handeln."Positiv stimmen uns die Signale aus der Bundesregierung und vonBundeskanzlerin Merkel zum Thema Artenvielfalt und über die Bedeutungder Biene. Wir begrüßen und unterstützen das im Koalitionsvertragverankerte Aktionsprogramm Insektenschutz. "Den schönen Worten müssennun zügig konkrete Taten in Form von Gesetzen und Verordnungenfolgen. Das Aktionsprogramm Insektenschutz muss ambitionierte,messbare Ziele und Maßnahmen enthalten und zügig umgesetzt werden",erklärt Bandt. "Wir können uns nicht noch mehr Zeit lassen, mit demSchutz der Bienen und der Artenvielfalt zu starten, sonst ist nichtsmehr zum Schützen da."Hinweis: Die BUND-Aktion zum Weltbienentag findet heute auf derWiese vor dem Reichstag statt (Platz der Republik). Zu einerUnterschriftenübergabe um 12.00 Uhr kommt der Staatssekretär imBundesumweltministerium Jochen Flasbarth.Bilder von der Aktion finden Sie bei Twitter: @bund_netPressefotos finden Sie ab ca. 15.30 Uhr zu Ihrer freien Verfügungunter: www.bund.net/service/presse/pressebilder/aktionen/Weitere Informationen zum Thema: www.bund.net/bienenaktionsplanPressekontakt:Silvia Bender, Abteilungsleiterin Biodiversität beim BUND, Mobil:0176-45926597, Mail: Silvia.Bender@bund.net, bzw. Sigrid Wolff,BUND-Pressesprecherin, Mobil: 0162/ 9611946, E-Mail: presse@bund.net,www.bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell