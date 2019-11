Die Stimme von Supertramp auf Deutschland-Tour 2020: Supertramp's Roger Hodgson & Band live on stage

Hamburg (ots) -- "Breakfast In America World Tour" mit vielen zeitlosenSupertramp-Klassikern- Pre-Sale für Tournee startet heute exklusiv bei ReservixMit ihrem unverwechselbaren Sound, eingängigen Melodien und außergewöhnlichenArrangements schrieb die britische Rock-Pop-Band Supertramp in den 1970er undfrühen 1980er Jahren Musikgeschichte. Mehr als 60 Millionen Tonträger der Bandwurden bis heute verkauft. Roger Hodgson, Frontmann und Stimme von Supertramp,meldet sich nun mit seiner Band für vier Konzerte auf Deutschlands Bühnenzurück. Die Besucher können sich auf zeitlose Supertramp-Klassiker ebenso freuenwie auf Songs, die der kreative Kopf mit der einprägsamen Falsettstimme, fürseine Solo-Alben geschrieben hat.Die Erfolgsgeschichte von Supertramp nahm in den 1970er Jahren Fahrt auf. Einenerheblichen Anteil daran hatte Roger Hodgson, der für zahlreiche Welthits derBand als Songwriter verantwortlich war. Titel wie "Give A Little Bit", das er imAlter von 19 Jahren schrieb und das der Band zum Durchbruch auch in den USAverhalf, "Dreamer", "School" oder "The Logical Song" entstammen seiner Feder undhaben bis heute nichts von ihrer Faszination verloren. Nicht nur füreingefleischte Fans besitzt die Musik von Supertramp nach wie vor allerhöchstenWiedererkennungswert. Vor allem die Stimme Roger Hodgsons und die prägnantenKlaviersätze bieten dafür beste Voraussetzungen. Allein das Album "Breakfast InAmerica" aus dem Jahr 1979 verkaufte sich weltweit über 18 Millionen Mal.Seit 1984 widmet sich der Multiinstrumentalist, Sänger und Komponist seinerSolo-Karriere. Schon das zum Start veröffentlichte "In The Eye Of The Storm"wurde mehr als zwei Millionen Mal verkauft. Vier weitere Studioalben folgten.Daneben engagiert sich Roger Hodgson immer wieder in Projekten mit Künstlernsehr unterschiedlicher Genres. Dazu zählten beispielsweise Mitglieder der BandToto, der Celtic-Folk-Musiker Carlos Núñez, der französische Musiker undProduzent Alan Simon oder die Songwriterin Liza Nemzo. In seinen Songsthematisiert er häufig philosophische und spirituelle Fragestellungen. Aufseinen regelmäßigen Tourneen, auf denen die bekannten Hits nie fehlen dürfen,begeistert er seine Fans rund um den Globus. Viermal trat er bereits bei der"Night Of The Proms" auf und wurde auch dort für die Präsentation seinerSupertramp-Klassiker frenetisch gefeiert.Der offizielle Pre-Sale startet heute, 22.11.2019, 15:00 Uhr, unterwww.reservix.de und www.adticket.de. Für die Konzerte in Hamburg, Berlin undRostock werden zusätzlich VIP Ticket-Upgrades (Soundcheck und Meet & Greet)angeboten. Der reguläre Vorverkauf für die Konzerte von Supertramp's RogerHodgson & Band startet am 25.11.2019, 10:00 Uhr. Alle weiteren Informationenunter www.reservix.de sowie an den stationären Vorverkaufsstellen.Supertramp's Roger Hodgson & Band "Breakfast In America World Tour",Deutschland-Termine:16. Juli 2020 Hamburg, Stadtpark17. Juli 2020 Eschweiler, Freilichtbühne9. September 2020 Berlin, Max-Schmeling-Halle10. September 2020 Rostock, StadthalleTickets unter www.reservix.deHotline: 01806 700 733 (0,20 EUR/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60EUR/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen) Tourveranstalter: RBKEntertainment GmbH, www.rbk-fusion.de, Tel. 030/ 2639143-0Links: www.RogerHodgson.com, www.Facebook.com/RogerHodgson,https://rbk-fusion.de, www.facebook.com/RBKFusion,https://www.youtube.com/watch?v=WMLNeSbtVN0Pressekontakt:KonTent Champion, Tel. 0162/ 268 63 73Original-Content von: RBK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell