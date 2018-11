Stilvolles Zuhause mit Orchideen / Eindrucksvolle Farben verzaubern die Wintertage (FOTO)

Essen (ots) -Die wunderschönen Blütenfarben der Orchideen reichen von feinenPastelltönen bis ermunternden Purpur und ziehen zahlreiche Blicke aufsich. Mit ihren opulenten Blüten und verschiedenen Gattungen setzensich die Orchideen gekonnt in Szene und passen sich variabel jedemInterieur an.Zahlreiche Farben, Formen und vor allem etliche Stileindrückewerden durch die Orchidee transportiert. Nicht nur deshalb hat esdiese Schönheit im November auf unsere Blumenagenda geschafft. Mitüber 25.000 verschiedenen Arten ist das Sortiment einmalig und hatfür jeden Geschmack was zu offerieren. Die gesamte Wirkung derOrchidee kann sich in verschiedensten Facetten entfalten. Ob siehängend eine Küche verzaubert oder in naturfarbigen Terrakottavaseneinem Wohnzimmer schmeichelt - mit ihrer vielseitigen Einsetzbarkeitüberzeugt sie in jedem Interieur. Ihre prächtigen Blüten harmonierenmit Wandtapeten jeder Couleur. Sie hat das gewisse Extra undtransformiert jedes Zuhause in ein exotisches Paradies. Vor allem fürdie kalten Wintertage verkörpert die Orchidee eine kuschelige, warmewie auch exotische Atmosphäre und trotzt im perfekten Kontrast dengrauen Herbst- und Wintertagen.Verträumte BlütenIn puncto Blütenform und -farbe überzeugt die Orchideenfamilie miteinem abwechslungsreichen Spektrum. Von pudrigen Pastelltönen überZen-Weiß bis hin zu Exemplaren im Tigerlook oder mit Kuhfellfleckensorgen die mehrseitigen Blüten für ein inspirierendes Farbenspiel.Die Größe der Blüten variiert von einigen Millimetern bis zu 20Zentimetern. Oftmals besteht der Blütenstamm aus einer Traubenformund kann je nach Art und Größe über 100 Blüten entwickeln.Das Mysterium der SchnittblumeDas genaue Alter der Orchideenfamilie ist und bleibt einGeheimnis, welches die Schönheit mit Bedacht hütet. Das Einzige, wasentdeckt wurde, ist ihr Ursprung aus den tropischen Regenwäldern. Diewohl bekannteste Orchidee ist die Phalaenopsis, welche durch ihreBlüten die Form eines Schmetterlings widerspiegelt. Als beliebtesBlumendekor kann sie in jedem Raum eine graziöse Aura bringen. Mitder schlanken Vanda, die auch als Friedenssymbol gilt, zieht mitihren kräftigen Blüten ein Hauch Energie und Ausgelassenheit in dieeigenen vier Wände.PflegehinweiseFür ein langes Blüte-Erlebnis gilt bei der Orchidee in vielerleiHinsicht der Grundsatz "Weniger ist mehr". Mit einer zweifachenWassergabe in der Woche erhält sie genügend Nahrung. Die Orchideeverträgt keine Staunässe und wertschätzt kein pralles Sonnenlicht.Die regelmäßige Zufuhr von Frischluft gefällt dem Blühwunder jedochsehr gerne.Weitere Informationen zur Orchidee und anderen Blumen auf derBlumenagenda gibt es unter Tollwasblumenmachen.de und aufhttps://www.facebook.com/wasblumenmachen.Bildmaterial zur Orchidee gibt es hier. Bilder zur komplettenBlumenagenda 2018 finden Sie unter:https://bit.ly/Blumenagenda-2018.Über Tollwasblumenmachen.deTollwasblumenmachen.de ist eine Initiative von Blumenbüro Holland,die Konsumenten erleben lässt, dass Blumen rundum glücklich machen.www.tollwasblumenmachen.deAbdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle"Tollwasblumenmachen.de", Beleg erbetenPressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam Tollwasblumenmachen.deTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: blumen@zucker-kommunikation.deWeb: https://www.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Blumenbüro, übermittelt durch news aktuell