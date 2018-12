Stilsicher durch die bayrische Landeshauptstadt: car2go bringt die neue Mercedes-Benz A-Klasse nach München (FOTO)

München (ots) -Kundinnen und Kunden von car2go in München können ab sofort dieA-Klasse der neuesten Generation hautnah erleben. 15 neueMercedes-Benz A-Klassen werden dann Teil der bayrischen car2goFlotte. Der Preis für die Viersitzer der A 250-Reihe beträgt zwischen28 und 38 Cent die Minute."Es freut uns sehr, dass die neue A-Klasse nur zehn Monate nachihrer Weltpremiere Teil der Münchner car2go Flotte wird. Dank ihrerkomfortablen Ausstattung erwartet unsere Kunden ein ganz besonderesFahrerlebnis", sagt Andreas Reiter, car2go Location Manager München.Täglich nutzen bereits 97.000 Kundinnen und Kundenstationsunabhängiges Carsharing von car2go in der bayrischenLandeshauptstadt und haben dabei seit Beginn im Sommer 2013 rund 26Millionen Kilometer zurückgelegt. Dafür stehen den Nutzerinnen undNutzern 500 Fahrzeuge verschiedener Modelle (smart fortwo,Mercedes-Benz A-/B-Klasse, CLA und GLA) zur Verfügung. Diese werdennun durch das aktuellste Modell der A-Klasse ergänzt.Besonderheiten der neuen Mercedes-Benz A-Klasse Neben einembreiten Touchscreen, Sitzheizung und intelligenten Assistenzsystemenverfügt die neue A-Klasse auch über das aktuelle Infotainment-SystemMBUX (Mercedes-Benz User Experience). Ob Radio, Navigation oderKlimaanlage, durch "Hey Mercedes, ..." können car2go Kundinnen undKunden ihre Wünsche und Fragen über die integrierte Sprachsteuerungdirekt an das Auto weitergeben.Eine weitere Besonderheit der neuen A-Klasse ist dieKEYLESS-GO-Funktion - ebenfalls ein Novum für car2go. Durch Drückender Start-Stopp-Taste kann der Motor ganz einfach ohne Schlüssel an-und abgestellt werden. car2go Nutzer müssen dafür lediglich denSchlüssel aus der Halterung im Handschuhfach nehmen und ihn währendder Fahrt in den Getränkehalter legen.Auch bei den neuen Modellen steht Sicherheit an oberster Stelle.Aus diesem Grund ist eine Anmietung der neuen Mercedes-Benz A-Klassenerst ab einem Alter von 25 Jahren möglich.Pressekontakt:car2go Group GmbHMadeleine Schulze+49 711 17 33966media_car2go@daimler.comWeitere Informationen zucar2go und Pressebilder unterwww.car2go.comund auf der Daimler Global MediaSite: http://media.daimler.com/Original-Content von: car2go Group GmbH, übermittelt durch news aktuell