Stillstand statt Impulse - NRW-Landesregierung plant den Klimaschutz im Gebäudebereich auszubremsen

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe kritisiert Antrag der CDU- undFDP-Fraktion auf Aussetzen der Energieeinsparverordnung - DUH stellt"6-Punkte-Sofortprogramm für sozialverträglichen Klimaschutz imGebäudebereich" vorDie Fraktionen von CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen haben einenAntrag gestellt, der die Energieeinsparverordnung (EnEV) 2016 fürdrei Jahre aussetzen soll. Für den Klimaschutz wäre dies aus Sichtder Deutschen Umwelthilfe (DUH) fatal. Das Vorhaben kommentiertBarbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH:"Mit dem Antrag offenbart die nordrheinwestfälischeLandesregierung ihren fehlenden Sachverstand. Mit hanebüchenenBegründungen wird versucht, die energetischen Standardsherabzusetzen. Damit werden die Klimaziele im Gebäudebereich bewusstaufs Spiel gesetzt.Die Regierung in Nordrhein-Westfalen hängt dem Irrglauben an, dassabgeschwächte Energieeffizienzstandards automatisch zu zusätzlichemWohnraum und zu sinkenden Mieten führen würden. Doch das Gegenteilist der Fall: Preise werden von Angebot und Nachfrage bestimmt. ImNeubaubereich fallen andere Kostentreiber sehr viel stärker insGewicht als Energieeffizienzstandards. Anstatt wirklich sinnvolleLösungen für mehr bezahlbaren Wohnraum zu erarbeiten, werdensogenannte "Bauexperten" und die "Fachwelt" zitiert und längstwiderlegte Argumente wieder aus der Schublade geholt.Mit dem Antrag setzt die Landesregierung keine Impulse, sondernsie schadet der gesamten Debatte. Anstatt die EnEV immer wieder inFrage zu stellen und damit die Akteure zu verunsichern, braucht esberechenbare und langfristige Ziele und Rahmenbedingungen, um dieUmsetzung planbar zu machen. Wer den Klimaschutz ernst nimmt, dermuss die Relevanz von Energieeffizienzstandards anerkennen."Hintergrund:Die Deutsche Umwelthilfe und der Deutsche Mieterbund fordern ineinem "6-Punkte-Sofortprogramm für sozialverträglichen Klimaschutz imGebäude":- CO2-Emissionen als Bemessungsmaßstab der Energiebesteuerungergänzen. Die bestehenden Energiesteuern müssen um eineCO2-Komponente erweitert werden, um die ökologischen Folgekosteneinzupreisen und so die Wettbewerbsfähigkeit vonEnergieeffizienzmaßnahmen und erneuerbaren Strom-Wärme-Anwendungen zuerhöhen. Für die Sozialverträglichkeit ist es wichtig, möglicheVerteilungseffekte zwischen den gesellschaftlichen Gruppen zu prüfenund einen Teil der Einnahmen aus Energiesteuern für die finanzielleEntlastung einkommensschwacher Haushalte zu verwenden (z.B.Heizkostenzuschuss, kostenlose Effizienzberatung). Für denMietwohnungsbereich ist eine Lösung zu finden, die verhindert, dassMieter mit höheren Energiekosten belastet werden, obwohl sie keinenEinfluss auf den Energieträger oder Entscheidungen zuModernisierungsinvestitionen haben.- Die Modernisierungsumlage anpassen. Der Paragraf 559 BGB mussgrundlegend überarbeitet werden. Insbesondere muss dieModernisierungsumlage von elf auf sechs Prozent herabgesetzt werden.Dadurch kann die finanzielle Last für Mieter gesenkt werden.Innerhalb eines Zeitraums von acht Jahren darf die Miete wegenenergetischer Modernisierungen um nicht mehr als 1,50 Euro/m2steigen.- Fördermittel gezielt einsetzen und Anreize für Vermieterschaffen. Das gelingt nur, wenn der Vermieter direkt von öffentlicherFörderung profitieren kann und die Antragstellung wenigerbürokratisch erfolgt. Deshalb dürfen öffentliche Fördermittel nichtlänger auf die Modernisierungskosten angerechnet werden, sondernmüssen dem Eigentümer direkt zugutekommen. Hierdurch würde derVermieter auch gleichzeitig einen Ausgleich zu der deutlichreduzierten Modernisierungsumlage erhalten.- Steuerliche Anreize für energetische Sanierungen setzen. Diesteuerliche Förderung für selbstgenutzten Wohnraum muss mindestensüber zehn Jahre laufen, progressionsunabhängig durch Abzug von derSteuerschuld. Das Fördervolumen muss mindestens 1,5 Milliarden Europro Jahr betragen. Die Höhe und Voraussetzungen für den steuerlichenAbzug sollten am CO2-Gebäudesanierungsprogramm ausgerichtet werden.- Anpassung der Mietspiegelregelung vornehmen. Die energetischeBeschaffenheit eines Gebäudes muss verbindlich in die Mietspiegelintegriert und zu einem klaren Wettbewerbsfaktor werden. Es darfkeinen Automatismus zwischen der Mieterhöhung bei energetischerSanierung einiger Wohnungen und der Erhöhung der ortsüblichenVergleichsmiete für alle Wohnungen geben.- Energetisch sanierten Wohnraum einkommensschwachen Haushaltenzugänglich machen. Kommunen und Gemeinden müssen ihrer hohen sozialenVerantwortung gerecht werden. Wohnungsbestände müssen in kommunalerHand bleiben. Es müssen sozialverträgliche energetischeSanierungsfahrpläne erstellt werden. 