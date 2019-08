Still sitzen verboten: Ergonomische Sitzmöbel für einen gesunden Kinderrücken (FOTO)

Bremervörde (ots) -Kinder sitzen selten still - und werden immer noch häufig dazuermahnt. Aber ist das überhaupt sinnvoll? Denn im jungen Alterbefindet sich die Wirbelsäule noch im Wachstum und profitiert vonviel Bewegung und häufigem Wechsel der Sitzposition und -haltung. Dasfördert nicht nur die psychische Reife, sondern unterstützt auch dieRückengesundheit. Stundenlanges Sitzen in der Schule und amSchreibtisch vor den Hausaufgaben schränkt die Bewegungsmöglichkeitenjedoch erheblich ein. Das weiß auch die Aktion Gesunder Rücken (AGR)e. V. Mit ihrem Gütesiegel "Geprüft und empfohlen" zertifiziert siedeshalb nur Schul- und Kindermöbel, die mitwachsen, bewegtes Sitzenermöglichen und den Kinderrücken stärken.Rund zehn Stunden am Tag verbringen Kinder in der Schule undzuhause im Sitzen - meist auf unbequemen und starren Holz- oderSchreibtischstühlen. Rückenschmerzen sind vorprogrammiert. Gerade imKindesalter ist die Gefahr durch langes Sitzen und ungünstigeKörperhaltungen jedoch besonders hoch und kann auch später nochgesundheitliche Folgen haben. Allgemein gilt: Je häufiger sich dieKleinen bewegen, desto besser ist dies für ihre körperliche undgeistige Entwicklung. Die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeitsteigt und die Wirbelsäule wird gestärkt. "Um Fehlbelastungen zuvermeiden, sind ergonomische, mitwachsende Sitzmöbel mit hoherQualität deshalb besonders wichtig", erklärt AGR-GeschäftsführerDetlef Detjen. Besonders rücken- und bewegungsfreundlicheSitzmöglichkeiten für Schule und Kinderzimmer tragen deshalb dasAGR-Gütesiegel, das von einem unabhängigen Experten-Gremium ausÄrzten und Therapeuten verliehen wird.Bewegung erlaubt mit innovativen SitzkonzeptenKinder haben einen ausgeprägten Bewegungsdrang. ErgonomischeStühle für die Jüngsten sollten deshalb idealerweise lebendigesSitzen ermöglichen. Das gelingt durch eine bewegliche Sitzfläche. Sieunterstützt von der nach vorn gebeugten Arbeitshaltung über einepassive Ruhehaltung bis hin zu verschiedenen Positionswechseln einengesunden Rücken und passt sich den Bedürfnissen des Kindes an. DieRückenlehne sollte bis unter die Schulterblätter stützen und sichindividuell an die Lendenwirbelsäule anpassen. Zusätzlich sollte sieeinfach und im besten Fall stufenlos verstellbar sein; gleiches giltfür die Sitzhöhe und -tiefe. So kann der Stuhl mit dem Kindmitwachsen. Eine gesunde Alternative bieten Aktiv-Sitze die über einehohe Beweglichkeit verfügen und auf eine Rückenlehne verzichten.Den Schreibtisch nicht vergessenNeben dem passenden Stuhl trägt auch die Wahl des Schreibtischeszu einem gesunden Kinderrücken bei. Dabei ist vor allem wichtig, dassdie beiden Elemente eine Einheit bilden und die Tischhöhe ebenfallsunkompliziert nach oben und unten verstellt werden kann. "Dadurchkann er sich der Körpergröße des Kindes anpassen und über mehrereJahre genutzt werden", schildert Detjen. Zusätzlich sollte der Tisch,oder ein Teilbereich des Tisches um mindestens 16° geneigt werdenkönnen. Denn Kinder benötigen einen geringeren Augenabstand alsErwachsene. Also muss das Schriftstück Ihnen entgegenkommen, denn nurso ist eine gesunde Sitzhaltung, die Kopf, Nacken und Rückenentlastet, möglich. Für rückenschonendes Sitzen am Computer ist zudemeine große Arbeitsplatte mit einer Tiefe von mindestens 90 cmsinnvoll. Weitere Informationen und eine Übersicht derAGR-zertifizierten Hersteller gibt es unterwww.agr-ev.de/kinder-schreibmoebel.Eltern-Checkliste: Tisch und Stuhl aufeinander anpassenDamit Eltern die Kombination aus Schreibtisch und -stuhl optimalauf die individuellen Bedürfnisse ihres Kindes anpassen können,bietet die Checkliste der AGR Hilfestellung. Tipp vorab: Immer zuerstden Stuhl anpassen, erst anschließend ist der Schreibtisch an derReihe.1) Kind vor den Stuhl stellen und die Stuhlhöhe so einstellen,dass die Sitzfläche am unteren Ende der Kniescheibe endet.2) Prüfen, ob der Stuhl dem Kind rückenfreundliches Sitzenermöglicht: Anstatt eines kerzengerades 90°-Winkel ist eineleicht zurückgelehnte Haltung sinnvoll; das Knie darf sichnicht oberhalb der Hüfte befinden und die Füße müssen den Bodenberühren können. Zwischen der Sitzfläche und dem Unterschenkelsollte noch zwei- bis dreifingerbreit Platz vorhanden sein.3) Nun wird der Tisch miteinbezogen. Er ist optimal eingestellt,wenn die Handflächen bei aufrechter Sitzhaltung auf derTischplatte aufliegen und Unter- und Oberarm einen circa90-Grad-Winkel bilden. Achtung: Die Schultern dürfen dabeinichthochgezogen werden. (Bei Benutzung einer Tastatur solltendie Hände darauf aufliegen).Immer in BewegungOb kippeln, wippen oder hin und her rutschen: Kinder halten sichauch im Sitzen ganz intuitiv in Bewegung. Zusatz-Tipp für die Arbeitam Schreibtisch: Regelmäßig aufstehen und sich bewegen, um starresSitzen zu vermeiden. Außerdem sollten Pausen zum Austoben genutztwerden - ob in der Schule oder bei den Hausaufgaben. Zum Ausgleichist es sinnvoll, auch die Freizeit so aktiv wie möglich zu gestalten:Den Schulweg zu Fuß oder mit dem Rad bestreiten, regelmäßige Besucheauf dem Spielplatz oder die Anmeldung in einem Sportverein.Kurz und bündigDie Forderung, dass Kinder immer still sitzen sollten, ist ausergonomischer Sicht mittlerweile überholt. Im Gegenteil: BewegtesSitzen fördert das gesunde Wachstum der Kinder und wirkt sich positivauf die Rückengesundheit aus. Im vom Sitzen geprägten Schulalltagoder nachmittags während der Hausaufgaben helfen dabeirückenfreundliche Sitz- und Tischkonzepte. Bewegte Sitzflächen,höhenverstellbare Stühle und eine anpassbare Rückenlehne ermöglichenunterschiedliche Sitzhaltungen und passen sich dem Rücken des Kindesan. In Kombination mit einem Schreibtisch, der über eine ausreichendgroße und neigbare Arbeitsplatte verfügt und eine einfacheHöhenverstellung verfügt, können Kinder die im Wachstum befindlicheWirbelsäule so gut wie möglich unterstützen. Tisch und Stuhl bildeneine gute Kombination, wenn sie aufeinander angepasst werden.Zusätzlich sorgen die Aktivität im Sportverein oder regelmäßigesspielerisches Toben für mehr Bewegung in der Freizeit.Über die AGRSeit über 20 Jahren widmet sich die Aktion Gesunder Rücken (AGR)e. V. der Prävention und Therapie der Volkskrankheit Rückenschmerzen.Wichtiger Teil der Arbeit ist die Vergabe des AGR-Gütesiegels"Geprüft & empfohlen", mit dem besonders rückenfreundlicheAlltagsgegenstände ausgezeichnet werden können. 