Hamburg (ots) -Die New Yorker Stil-Ikone Iris Apfel ist trotz ihrer 95 Jahreumtriebiger denn je: Sie entwirft Schmuck, Mode und Interieur und istein vielgebuchtes Model. "Nur weil sehr viele Kerzen in deinemGeburtstagskuchen stecken, ist dein Leben noch lange nicht vorbei",sagt Iris Apfel im Gespräch mit SALON (Ausgabe 10, ab heute im Handelerhältlich). Mode ist für sie keine Frage des Alters, dennoch: "Wennman über 70 ist, sollte man sich überlegen, ob man Mini oderschulterfrei tragen will. Die wenigsten sind in diesem Alter noch mithübschen Knien oder Armen gesegnet. Das gilt übrigens auch fürjüngere Frauen."Für eine Schönheit hält sich Iris Apfel nicht: "Hübsch war ichnie, nicht als Kind und auch nicht, als ich geheiratet habe. Es warmir immer egal und erschien nicht erstrebenswert. Hübsch ist doch wienett, es löst nicht viel aus."Gefragt nach Dating-Tipps rät die 95-Jährige, das Handywegzulegen: "Die jungen Leute können tippen wie Weltmeister, abernicht mehr schreiben, geschweige denn Bücher lesen. Es fehlt angesellschaftlicher Eleganz."Diese Meldung ist mit Quellenangabe SALON zur Veröffentlichungfrei.