Stihl stellt Geschäftszahlen und eigene Akkufertigung vor

WAIBLINGEN (dpa-AFX) - Der Garten- und Forstgerätehersteller Stihl will seine Produkte künftig mit eigenen Akkus ausstatten.



Im vergangenen Jahr hatte der Maschinenbauer seine eigene Akkufertigung aufgebaut - nun kommen die ersten Geräte auf den Markt. Die sind in erster Linie für Profis gedacht. Geräte mit Elektromotor nehmen einen immer größeren Anteil bei dem Kettensägenhersteller ein. Wie groß der inzwischen ist, dürfte Stihl bei einer Pressekonferenz am Dienstag (11.00 Uhr) bekanntgeben, wenn die aktuellen Geschäftszahlen vorgestellt werden.

Im vergangenen Jahr hatten das schlechte Wetter, negative Wechselkurseffekte und die weltweiten Handelskonflikte das Unternehmen gebremst. Obwohl weltweit nochmals etwas mehr Produkte verkauft wurden als 2017, ging der Umsatz 2018 leicht um 0,3 Prozent auf rund 3,78 Milliarden Euro zurück./ang/DP/stw