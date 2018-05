Stihl TIMBERSPORTS® Champions Trophy 2018 in Marseille / Stirling Hart aus Kanada gewinnt den härtesten Wettkampf im Sportholzfällen (FOTO)

Marseille (ots) -Der Champions Ring geht 2018 nach Kanada: Stirling Hart gewinntdie Stihl TIMBERSPORTS® Champions Trophy in Marseille. In derausverkauften Arena vor 1.200 Zuschauern im Alten Hafen von Marseillesetzt sich Hart gegen elf weitere Top-Athleten aus aller Welt durch.Im Finale gegen Jason Wynyard aus Neuseeland zerlegt Hart in einerstarken Zeit von nur 1:03,40 Minuten vier Baumstämme mit Axt undSäge. Mitch Argent aus Australien komplettiert das Podium alsDritter.Wettkampf auf höchstem Niveau"Im letzten Jahr war ich kurz davor, die Champions Trophy zugewinnen - das hatte ich die ganze Zeit über im Kopf", beschreibtStirling Hart seine Gefühle während des Wettkampfes. "Ich bin sehrglücklich über den Sieg. Mein Fokus liegt schon jetzt auf demnächsten internationalen Wettkampf. Ich werde mich einige Tage überden Sieg bei der Champions Trophy freuen und dann auf dieWeltmeisterschaft fokussieren.", sagt Stirling Hart nach seinemFinaltriumpf. Mitch Argent sorgte im Viertelfinale mit einerFabelzeit von 58,12 Sekunden für den Tagesrekord, scheiterte aber imHalbfinale hauchdünn an Stirling Hart. Im "kleinen Finale" besiegteder Mann aus Australien den Tschechen Martin Komarek, der besterEuropäer war. Dahinter reihten sich Michal Dubicki (Polen), ArdenCogar (USA), Pierre Puybaret (Frankreich), Ferry Svan (Schweden),Armin Kugler (Österreich), Paolo Vicenzi (Italien), Simon Bond(Großbritannien) sowie Andrea Rossi (Italien) ein.Packende K.o.-Duelle und absolute NervenstärkeBei dem Wettkampfformat der Champions Trophy ist ein Höchstmaß anAusdauer, Präzision und Kraft gefordert. Insgesamt vier Axt- undSägedisziplinen der Stihl TIMBERSPORTS® Series werden in direkterAbfolge absolviert - nur wer im direkten Duell gewinnt, kommt eineRunde weiter. In der Motorsägen-Disziplin Stock Saw, derAxt-Disziplin Underhand Chop, mit der zwei Meter langenEinmannzugsäge Single Buck und in der Axt-Disziplin Standing BlockChop zerlegen die Athleten mannsdicke Holzblöcke zu Kleinholz.Vor der Champions Trophy traten die acht besten Nachwuchssportlerder Welt gegeneinander an: Der Australier Daniel Gurr setzte sichdort gegen seine Konkurrenz durch. Zweiter wurde Michael Del Pin(Italien), Chas Haas (USA) komplettierte das Podium.Das nächste Aufeinandertreffen der internationalenSportholzfällerelite steht bereits fest: Am 19. und 20. Oktober 2018findet die Stihl TIMBERSPORTS® Weltmeisterschaft im englischenLiverpool statt.Über Stihl TIMBERSPORTS®Stihl TIMBERSPORTS® ist eine internationale Wettkampfserie imSportholzfällen. Ihre Wurzeln liegen in Kanada, den USA, Australienund Neuseeland. Springboard, Underhand Chop und Standing Block Chopgehören zu den klassischen Axtwettbewerben; bei der Single Buck(Zugsäge), der Stock Saw (handelsübliche Motorsäge) und der Hot Saw(bis zu 80 PS starke, getunte Motorsäge) kämpfen die Sportler mitSägen um Bestzeiten. Weitere Informationen unter:www.stihl-timbersports.comWeitere Informationen zum Thema sowie Bild- und Videomaterialfinden Sie unter www.stihl-timbersports.de oder im Mediapool unterhttp://media.stihl-timbersports.com. Bilder frei für Pressezwecke mitder Nennung "Bild: Stihl TIMBERSPORTS®".Stihl TIMBERSPORTS® ist eine eingetragene Marke der ANDREAS STIHLAG & Co. KG. Weitere Informationen dazu finden Sie unterhttp://www.stihl-timbersports.de/marke.aspx.Pressekontakt:Christopher BorghorstTelefon: +49 (0)7151 / 26-3487Fax: +49 (0)7151 / 26-83487E-Mail: christopher.borghorst@stihl.deANDREAS STIHL AG & Co. KGBadstraße 11571336 Waiblingenwww.stihl.deOriginal-Content von: STIHL TIMBERSPORTS Series, übermittelt durch news aktuell