Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) -Komplexe Lagen sind immer mit besonderen Herausforderungenverbunden. Für Führungskräfte in der Psychosozialen Notfallversorgung(PSNV) gilt dabei unter anderem, sich rasch an die lagespezifischenFührungsstrukturen anzupassen und dabei auch die Einsatzkräfte imBlick zu behalten. Besondere Herausforderungen sind die Gefährdungoder gar der Tod eigener Kräfte. Das 6. Symposium der Stiftung "Hilfefür Helfer" des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) und desBundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)befasst sich am Donnerstag, 16. Mai 2019, in Fulda mit der PSNV inkomplexen Lagen.Welche Auswirkungen unklare Gefahrenlagen auf Einsatzkräfte habenkönnen, wird an Erfahrungen nach der Amokfahrt in Münster 2018dargestellt. Was akut und längerfristig zu berücksichtigen ist, wennein Kollege im Einsatz verstirbt, stellt ein Vortrag zum Einsatz beider Berufsfeuerwehr Oberhausen vor. Auch auf die Frage, was eineCheckliste für PSNV-Führungskräfte enthalten muss, um im Einsatzhilfreich zu sein, werden Antworten gegeben.Von 10.30 bis 16.00 Uhr geben unterschiedliche Referate Einblickein die verschiedenen Aspekte:- Begrüßung und Eröffnung: Hartmut Ziebs (DFV-Präsident) und Prof.Peter Sefrin (Vorsitzender im Beirat der Stiftung Hilfe fürHelfer des DFV)- Fachliche Einführung in das Symposium und Moderation: Dr. JuttaHelmerichs (Leiterin Psychosoziales Krisenmanagement im BBK),Erneli Martens (DFV-Bundesbeauftrage für Feuerwehrseelsorge) undVolker Harks (Referent im BBK)- Die Amokfahrt von Münster: Auswirkung auf Einsatzkräfte - einErfahrungsbericht (Guido Blömker, Einsatzleiter BerufsfeuerwehrMünster, Leiter des Teams für Psychosoziale Unterstützung)- Checkliste für Führungskräfte PSNV (Thomas Knoch, Referent imBBK)- Die Lücke im Team - Trauermanagement bei der Feuerwehr (MarkOverhagen, Referent im BBK)- Aspekte gesellschaftlicher Rahmenbedingungen: KraftraubendeRessourcenfresser und stabilisierende Geborgenheit (ErneliMartens)- Ankündigungen, Verabschiedung und AusblickDie Tagungspauschale beträgt 71 Euro und beinhaltet die Teilnahmeam Symposium, Tagungsunterlagen und Teilnehmerzertifikat sowieTagungsgetränke und -verpflegung. Veranstaltungsort ist das MaritimHotel am Schlossgarten Fulda, Pauluspromenade 2, 36037 Fulda. DieAnmeldung erfolgt online unter www.hilfefuerhelfer.de. Bei Rückfragensteht DFV-Referentin Linda Machalinski unter machalinski@dfv.org zurVerfügung.Parallel findet in Fulda auch die Messe für Rettung und Mobilität"RETTmobil" statt (www.rettmobil.org), an der die Stiftung "Hilfe fürHelfer" mit einem Stand (Halle F, Standnummer 1205) vertreten ist.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell