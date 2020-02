Stiftungsallianz fordert 30.000 Studienplätze für Pflegeberufe

Stuttgart (ots) -- Robert Bosch Stiftung, Bertelsmann Stiftung und Stiftung Münchveröffentlichen gemeinsames Positionspapier zur Zukunft derPflege.- Stiftungsallianz warnt vor einem Absenken der Bildungsstandardsund rät zu mehr Professionalisierung, um Fachkräftemangel zubegegnen und Qualität in der Versorgung langfristigsicherzustellen.- Zentrale Empfehlungen: Mehr Verantwortung für professionellPflegende durch Übernahme ärztlicher Aufgaben, mehr Expertisedurch Ausbau der Akademisierung und eine stärkereSelbstverwaltung.Die Robert Bosch Stiftung GmbH, die Bertelsmann Stiftung und die Stiftung Münchwarnen davor, die Bildungsstandards in der Pflege abzusenken. In einem jetzterschienenen Positionspapier rät die Stiftungsallianz zu einem entschlossenenKurswechsel in der Gesundheitspolitik. Ziel müsse eine nachhaltigeProfessionalisierung und Aufwertung der Pflege sein, mit erheblich mehrakademisch ausgebildeten Pflegekräften und Karrieremöglichkeiten für alleBeschäftigten. Notwendig seien zeitnah rund 30.000 Studienplätze undentsprechende Konzepte für den sinnvollen Einsatz akademischer Fachkräfte in derPflegepraxis."Die Realität zeigt, dass das Bild "Pflege kann jeder" gefährlich ist und nichtgegen den Fachkräftemangel hilft", sagt Dr. Bernadette Klapper, Leiterin desBereichs Gesundheit der Robert Bosch Stiftung. "Deutschland leistet sich einesehr gute Breitenmedizin, eine wettbewerbsfähige Spitzenmedizin und zugleicheinen Dauerpflegenotstand. Um die Pflege in der Fläche zu sichern, müssen wirzusätzlich für Spitzenpflege sorgen. Nur wenn die Attraktivität des Berufsbildessteigt, werden wir langfristig genügend Personal gewinnen können", so Klapper.Fünf zentrale Positionen zur Zukunft der PflegeUnter dem Titel "Pflege kann mehr" formulieren die Stiftungen in ihrem Papierfünf zentrale Positionen: zur Professionalisierung, zu erweiterten Kompetenzen,zur Akademisierung und Selbstverwaltung sowie zur Förderung von Exzellenz in derPflege. Die aktuellen Bemühungen um Verbesserungen wie zuletzt in derKonzertierten Aktion Pflege (KAP) vereinbart, begrüßt die Stiftungsallianz. Inihren Positionen weist sie insbesondere auf Aspekte hin, die in der Umsetzungder KAP-Ergebnisse noch zu stärken sind. Dazu gehört der spürbare Ausbau vonPflegestudiengängen an Hochschulen und Universitäten. Der Wissenschaftsratempfiehlt, bis zu 20 Prozent eines Ausbildungsjahrgangs in denGesundheitsberufen akademisch zu qualifizieren. Dafür müssten jährlichmindestens 10.000 Studienplätze bereitgestellt werden. Bei drei JahrenStudiendauer seien das rund 30.000 Studienplätze und damit deutlich mehr, als esheute gibt.Internationale Erfahrungen zeigen: Pflege kann mehrIn ihrem Papier verweisen die Stiftungen auf internationale Beispiele, diezeigen, wie der professionellen Pflege mehr Verantwortung übertragen werdenkann. "In vielen Nachbarländern werden seit langem gute Erfahrungen mit derpartnerschaftlichen Aufteilung der Heilkundeverantwortung zwischen verschiedenenBerufsgruppen gemacht. Dabei wird verstärkt auf akademisch qualifiziertePflegefachpersonen gesetzt, die in enger Kooperation mit Ärzten und weiterenAkteuren Patienten und Pflegebedürftige eigenverantwortlich diagnostisch undtherapeutisch versorgen", betont Prof. Dr. Boris Augurzky von der StiftungMünch. Auch die Kompetenz, bestimmte Medikamente und Hilfsmittel selbständigverordnen zu können, gehört für die professionell Pflegenden in anderen Ländernzum Alltag. Eine entsprechende Neujustierung der Gesundheitsberufe inDeutschland wird derzeit vom Bundesgesundheitsministerium geprüft. "Es brauchtjetzt den entschiedenen Umsetzungswillen bei Politik und Verantwortlichen, diesauch bei uns zeitnah anzugehen", so Augurzky.Professionelle Pflege muss mit am Tisch sitzenDarüber hinaus raten die Stiftungen dazu, die Rolle der Pflege in derSelbstverwaltung im Gesundheitswesen zu stärken. "Dort, wo es um Entscheidungengeht, die Auswirkungen auf die pflegerische Versorgung haben, muss auch dieprofessionelle Pflege mit am Tisch sitzen", sagt Uwe Schwenk von der BertelsmannStiftung. "Ihre Kompetenzen und ihr Mittun sind ja schon jetzt unverzichtbar.Die Pflegenden sollten sich selbst aber auch stärker organisieren und in dieDebatten einbringen", so Schwenk. So existieren beispielsweise schon heutePflegekammern in Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. InNordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg wird an deren Errichtung gearbeitet.Diese Entwicklung sollte aus Sicht der Stiftungen von den politischVerantwortlichen in Bund und Ländern gefördert werden. "Die Pflegekammern mitihrer Pflichtmitgliedschaft bieten eine gute Möglichkeit zur organisiertenSelbstbestimmung der Pflege, auch wenn damit die freiwillige Selbstorganisationder Pflegenden keineswegs obsolet wird", betont Schwenk.Über die StiftungsallianzDie Robert Bosch Stiftung GmbH, die Bertelsmann Stiftung und die Stiftung Münchverfolgen das gemeinsame Ziel, Beiträge zur Weiterentwicklung und Sicherstellungeiner bedarfsgerechten und zukunftsfähigen, qualitativ hochwertigenGesundheitsversorgung für alle Menschen zu leisten.Das Positionspapier "Pflege kann mehr" wurde in der aktuellen Ausgabe "Pflegeund Gesellschaft", dem Organ der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft,veröffentlicht und steht online zur Verfügung unter:www.bosch-stiftung.de/pflege-kann-mehrÜber die Robert Bosch Stiftung:Die Robert Bosch Stiftung GmbH gehört zu den großen, unternehmensverbundenenStiftungen in Europa. In ihrer gemeinnützigen Arbeit greift siegesellschaftliche Themen frühzeitig auf und erarbeitet exemplarische Lösungen.Dazu entwickelt sie eigene Projekte und führt sie durch. Außerdem fördert sieInitiativen Dritter, die zu ihren Zielen passen. Die Robert Bosch Stiftung istauf den Gebieten Gesundheit, Wissenschaft, Bildung, Bürgergesellschaft,Internationale Verständigung und Kooperation tätig. Seit ihrer Gründung 1964 hatdie Robert Bosch Stiftung rund 1,8 Milliarden Euro für ihre gemeinnützige Arbeitausgegeben. www.bosch-stiftung.deÜber die Bertelsmann Stiftung: Menschen bewegen. Zukunft gestalten. DieBertelsmann Stiftung setzt sich dafür ein, dass alle an der Gesellschaftteilhaben können - politisch, wirtschaftlich und kulturell. Unsere Themen:Bildung, Demokratie, Europa, Gesundheit, Werte und Wirtschaft. Dabei stellen wirdie Menschen in den Mittelpunkt. Denn die Menschen sind es, die die Weltbewegen, verändern und besser machen können. Dafür erschließen wir Wissen,vermitteln Kompetenzen und erarbeiten Lösungen. Die gemeinnützige BertelsmannStiftung wurde 1977 von Reinhard Mohn gegründet. www.bertelsmann-stiftung.deÜber die Stiftung Münch:Die Stiftung Münch wurde 2014 von Eugen Münch ins Leben gerufen. DasStiftungsziel ist es, trotz einer alternden Gesellschaft weiterhin allenMenschen den Zugang zu nicht rationierter Medizin zu ermöglichen. Als Grundlagedient das von Eugen Münch entwickelte Konzept der Netzwerkmedizin. Die Stiftungunterstützt Wissenschaft, Forschung und praxisnahe Arbeiten in derGesundheitswirtschaft und fördert den nationalen und internationalen Austausch.Sie arbeitet unabhängig und stellt ihr Wissen öffentlich zur Verfügung. DenVorstand bilden Prof. Dr. Boris Augurzky (Vorsitz), Eugen Münch (stellv.Vorsitz) und Prof. Dr. med. 