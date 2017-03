Stiftung: Weniger Streiks im Jahr 2016

DÜSSELDORF/FRANKFURT (dpa-AFX) - In Deutschland ist 2016 deutlich weniger gestreikt worden als im Jahr zuvor.



Nach rund 2 Millionen ausgefallenen Arbeitstagen im Jahr 2015 fiel dieser Wert im vergangenen Jahr mit 462 000 Arbeitstagen auf ein knappes Viertel, wie das WSI-Tarifarchiv der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag in Düsseldorf berichtete. Allerdings war 2015 in mehrfacher Hinsicht ein Ausnahmejahr unter anderem mit langwierigen Arbeitskämpfen bei den Erziehern und den Paketboten der Deutschen Post. Der Arbeitsausfall 2016 entspricht nun wieder den Durchschnittswerten der Jahre 2011 bis 2014, erläuterte das Institut./ceb/DP/stk