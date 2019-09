Stiftung Warentest testet Schlüsseldienste / Der Service von Gelbe Seiten wird als Testsieger mit der Note Gut ausgezeichnet / 75 Prozent der Schlüsseldienst-Vermittler erhalten das Urteil Mangelhaft

Frankfurt (ots) - Nur mal schnell den Müll rausgebracht, einWindstoß - und die Tür ist zu. Der Schlüssel? In der Wohnung. EinSzenario, das sich in Deutschland einige hundert Mal am Tag ereignet.Für die Betroffenen handelt es sich allerdings um eineAusnahmesituation. Und die wird laut einem aktuellen Test vonStiftung Warentest meist schamlos ausgenutzt.Im Frühjahr 2019 hat Stiftung Warentest in fünf deutschenGroßstädten überregional arbeitende Schlüsseldienst-Vermittler undlokale Schlüsseldienste unter die Lupe genommen. Fazit: Insbesonderedie Vermittlungsportale schneiden sehr schlecht ab - bis auf eineAusnahme: Der Schlüsseldienst-Service von Gelbe Seiten geht alsTestsieger hervor und wird mit der Note Gut ausgezeichnet. Nebenroutinierten Türöffnungen und verlässlichen Kosten punktet derVermittlungsservice vor allem mit seiner für sehr gut befundenenHotline und geringen Wartezeiten. Die Türöffnung zum Festpreis durchgeprüfte lokale Schlüsseldienste kann online, per App odertelefonisch gebucht werden und ist in 62 deutschen Städten verfügbar.Kostenpunkt: 89 Euro für eine zugefallene und 119 Euro für eineabgeschlossene Tür."Die Ergebnisse von Stiftung Warentest zeigen, dass wir mitunserem Schlüsseldienst-Service genau richtig liegen. In kaum eineranderen Branche gibt es so viele Fälle von Betrug und unsachgemäßerBearbeitung. Der Schaden, der hilfesuchenden Bürgern hierdurchentsteht, ist immens - und vermeidbar. Umso mehr freuen wir unsnatürlich, dass Stiftung Warentest unsere Vermittlung geprüfterSchlüsseldienste zu Festpreisen mit der Note Gut ausgezeichnet hat",so Dr. Uwe Breier, Geschäftsführer der Gelbe Seiten MarketingGesellschaft.Alle übrigen getesteten Schlüsseldienst-Vermittlungen fallen mitder Note Mangelhaft durch. Eine häufig genutzte Masche: Mitumgeleiteten Rufnummern täuschen die überregionalen Anbieter demKunden lokale Nähe vor und verlangen für die mitunter erfundenenLeistungen Wucherpreise. Besser schneiden die direkt beauftragtenVor-Ort-Schlüsseldienste ab: Laut Stiftung Warentest leisten siebenvon zehn gute Arbeit zu fairen Preisen.Pressekontakt:impact Agentur für Kommunikation GmbHEva TrostHolzhausenstraße 7360322 Frankfurt am Main+49 69 955 264 - 38e.trost@impact.agGelbe Seiten Marketing Gesellschaft mbHWiesenhüttenstraße 1860329 Frankfurt am Mainpresse@gelbeseitenmarketing.deOriginal-Content von: Gelbe Seiten Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell