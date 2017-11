Schwalbach am Taunus (ots) -Keine reinigt besser im aktuellen Testlauf: blend-a-med's besteZahncreme COMPLETE PROTECT EXPERT überzeugt mit der Gesamtnote "SehrGut" (1,5)Stiftung Warentest prüft in ihrem aktuellen Testlauf 12/2017 28Zahncremes. Die fortschrittlichste Technologie von blend-a-med,COMPLETE PROTECT EXPERT mit stabilisiertem Zinnfluorid-Komplex, wirdals der "starke Sieger" bezeichnet und erreicht in den wichtigstenKategorien "Kariesprophylaxe" und "Entfernung von Verfärbungen"jeweils die Bestnote "Sehr Gut" (1,0 und 1,3). Stiftung Warentest istüberzeugt: "Insgesamt ist sie sehr gut und entfernt auchZahnverfärbungen hervorragend." Ein gutes Resultat erreicht auchblend-a-med CLASSIC mit der Gesamtnote "Gut" (1,6).blend-a-med: Für die höchsten Ansprüche an eine moderne ZahnpflegeEinzigartig an blend-a-med COMPLETE PROTECT EXPERT ist derstabilisierte Zinnfluorid-Komplex - eine bahnbrechende Technologieder blend-a-med Forschung. Mit antibakteriellen Eigenschaftenbekämpft sie Plaquebakterien effektiv, hemmt ihre Neubildung undwirkt sowohl Zahnfleischrückgang als auch Mundgeruch entgegen. Zudembildet sich während des Putzens ein säureresistenter Schutzschild,der vor Zahnschmelzerosionen schützt und empfindlichen Zähnenvorbeugt. Ein Rundum-Schutz für Zähne und Zahnfleisch, zugeschnittenauf das moderne Leben. "Unsere Ernährung und unser Lebensrhythmushaben sich in den letzten Jahrzehnten enorm verändert - genau wie dieAnsprüche an eine moderne Zahnpflege. Eine Zahncreme sollte nicht nurvor Karies schützen, sondern auch Schädigungen durch säurehaltigeLebensmittel vorbeugen und wirksam gegen die Entstehung von Plaquesein" sagt Dr. Philip Hundeshagen vom blend-a-med Forschungsinstitut.Mehr als 65 Jahre innovative Zahnpflege aus DeutschlandDie Resultate sind ein Beleg für die herausragende Arbeit derblend-a-med Forschung, die seit nunmehr über 65 Jahren wie keinezweite für Zahnpflege-Innovationen aus Deutschland steht. Angetriebenvom umfassenden Wissen um die Wünsche der Konsumenten zusammen mitWissenschaftlern aus aller Welt arbeitet die blend-a-med Forschungstetig an der Verbesserung der Zusammensetzung, der Effektivität, desZahnputzerlebnisses und des Geschmacks der Produkte, um auchzukünftigen Generationen den Anspruch an eine bestmögliche Zahnpflegezu ermöglichen.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welteines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen undführende Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®,Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head &Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®,Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unterwww.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Pressekontakt:MSLGROUP Germany GmbHGesa Zerwas, Otto-Messmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am MainTel.: +49 (0) 69 6612456-8343, E-Mail: gesa.zerwas@mslgroup.comFirmenkontakt:Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGStefan Vögeding, 47 Rte. de Saint Georges - Petit Lancy, 1213 SchweizTel.: +41 (0) 58004-3428, E-Mail: voegeding.s@pg.comProcter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGGabriele Hässig, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.Tel.: (0) 61 96/89-66 47, E-Mail: haessig.g@pg.comOriginal-Content von: Oral-B, übermittelt durch news aktuell