Stiftung Warentest rät zum spiegellosen System / Testsieger LUMIX G besticht mit vielfältigstem Kamerasystem und größter Objektivauswahl / LUMIX G9L ist beste Kamera im Test

Hamburg (ots) -In der aktuellen Ausgabe ihres Verbrauchermagazins "test"(04/2018) vergleicht die Stiftung Warentest die Kamerasysteme sechsverschiedener Hersteller. Das Ergebnis: Spiegellose Systeme habengegenüber Modellen mit Spiegel mittlerweile die Nase vorn. Die LUMIXG Serie bietet dabei die beste Objektivauswahl und höchsteFlexibilität - und sichert sich so den Testsieg. Das Foto-FlaggschiffLUMIX G9L erreicht unterdessen das beste Ergebnis aller Geräte imTest. Ebenfalls überzeugend: die LUMIX GX800K in der Kategorie"günstigste Gute".Die spiegellosen Kameras sind die großen Gewinner im aktuellenSystemvergleich der Stiftung Warentest, bei dem 14 Modelle ohneVollformatsensor getestet wurden. In puncto Bildqualität undAuslösegeschwindigkeit haben die DSLM-Kameras in den vergangenen zehnJahren soweit aufgeholt, dass sie sich problemlos mit vergleichbarenSpiegelreflexkameras messen können. Auf der Habenseite trumpfen diespiegellosen Modelle zudem mit bauartbedingten Vorteilen auf. Sobietet etwa der elektronische Sucher zahlreiche nützliche Funktionenwie Gesichtserkennung, Softwarelupe, Histogramm oder Wasserwaage. DasFazit der "test"-Redaktion fällt eindeutig aus: "Wir raten zuspiegellosen Modellen".Das beste System im Test liefert derweil Panasonic. Die LUMIX GSerie überzeugte die Tester nicht zuletzt mit der bestenObjektivauswahl: Superweitwinkel, Standard-, Tele- und Superzooms,zwölf Festbrennweiten, Makroobjektive und Fischauge - das Sortimentbietet für jede Situation die ideale Brennweite. Da das System aufden Micro-FourThirds-Standard setzt, ist es zudem kompatibel zuzahlreichen Drittanbietern.Weiteres gewichtiges Argument: Die hohe Qualität imKamera-Line-up. Die LUMIX G9L erzielte mit der Testnote "1,6" einesder besten bislang je ermittelten Ergebnisse. Dabei hoben die Testerneben dem Verwacklungsschutz und der Videoqualität besonders denTop-Sucher und Monitor sowie die schnelle und unkomplizierteBedienbarkeit der Kamera hervor. Mit einem Testurteil von "2,2"sichert sich die LUMIX GX800K zudem einen Platz unter den bestenModellen in der Kategorie "günstigste Gute".Im großen Systemvergleich der Stiftung Warentest wurden 14Systemkameras mit Set-Objektiven aus sieben Kamerasystemen ohneVollformatsensor getestet. Innerhalb des Systems wählten die Testerjeweils das Modell mit dem besten Qualitätsurteil und der bestenAusstattung sowie das günstigste gute Modell. Seit 2016 hat dieStiftung Warentest insgesamt mehr als 150 Kameras geprüft. Die LUMIXG9L gehört dabei zu den besten jemals getesteten Modellen.Aktuelle Videos zu unseren LUMIX G-Kameras und Objektiven findenSie auf Youtube unter:https://www.youtube.com/playlist?list=PL38D7A3980A7AD3F8.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweitund unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat denAnspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowiedie Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html,www.lumixgexperience.panasonic.de/ und www.experience.panasonic.de/.