Stiftung Warentest bewertet Lidl-Eigenmarken mit Bestnoten (FOTO)

Neckarsulm (ots) -- Lidl-Katzenfutter von "Coshida" erhält die Note "sehr gut" - Biologisch und preisgünstig: Hafer Drink mit "gut" ausgezeichnet - Silvercrest-Kontaktgrill schneidet als Preis-Leistungssieger abIn der Mai-Ausgabe der Stiftung Warentest überzeugen gleich drei Eigenmarkenprodukte von Lidl. Seine hohe Kompetenz hinsichtlich Preis, Qualität und Leistung beweist das Unternehmen dabei erneut bei seinen Non-Food- und Food-Produkten. Das Katzen-Feuchtfutter "Coshida mit Huhn in Sauce" schneidet mit der Note 1,5 ("sehr gut") ab und punktet mit einem optimalen Nährstoffmix zum Lidl-Preis. Mit gerade einmal rund 22 Cent pro Tagesration ist das Futter eines der günstigsten Produkte im Test. Lidl beeindruckt dauerhaft mit seinen Tierfutter-Produkten der Lidl-Eigenmarken "Orlando" und "Coshida", die seit Jahren bei Stiftung Warentest mit "sehr gut" und "gut" abschneiden. Das Unternehmen bietet in seinen Filialen eine Auswahl von über 110 Produkten für die tierischen Lieblinge.Eine weitere Bestnote erhält der "Bio Organic Hafer Drink" mit der Gesamtnote 2,1 ("gut"). Der Drink kommt ohne Kalziumanreicherungen aus. Auch der Preis mit gerade einmal 99 Cent pro Liter kann sich sehen lassen. Ungeschlagener Preis-Leistungs-Sieger mit der Bewertung 2,1 ("gut") ist der Kontaktgrill SKGE 2000 C3 von Silvercrest für 35 Euro. Als einziger Artikel im Test eignet sich der Grill sehr gut für Fisch und überzeugt unter anderem in der Handhabung, Haltbarkeit und Sicherheit. Ab Juni ist der Grill im Onlineshop erhältlich, in der Filiale demnächst.