Stiftung Warentest: TENA ist Testsieger bei Inkontinenz-Produkten (FOTO)

Mannheim (ots) -Die Stiftung Warentest hat die TENA Pants Plus Large(1), den TENASlip Super Large(2) und die TENA Comfort Extra(3) in der aktuellenMärz-Ausgabe der Zeitschrift "test" mit dem Testurteil "gut"ausgezeichnet. Die drei Produkte bewiesen in einem Praxistest mit 189Probanden sowie einer Laboruntersuchung, dass Betroffene mit ihnentrocken und komfortabel durch Tag und Nacht kommen. GünstigeInkontinenz-Produkte, die viele Kassenpatienten bekommen, würdenhingegen meistens nicht dicht halten, kritisierte dieVerbraucherorganisation.In der Kategorie "Einmalhosen" steht die TENA Pants Plus Large(1)mit dem Testurteil "Gut" (1,8) auf dem Siegertreppchen. Das Produktschnitt in allen wesentlichen Prüfpunkten gut ab. Die Testpersonenfühlten sich sicher und lobten, dass die TENA Pants sehr angenehm undleise zu tragen sei und ein hohes Saugvolumen habe. Der TENA SlipSuper Large ist mit dem Testurteil "Gut" (2,1) einer der Testsiegerin der Kategorie "Inkontinenzslips". Das Produkt bietet laut StiftungWarentest ein sicheres Gefühl und hohen Tragekomfort - währendmehrere Testpersonen bei erstattungsfähigen Kassenprodukten einnasses Gefühl hatten, die Produkte teilweise ausliefen und dieVerschlüsse gelegentlich Probleme machten. Die TENA Comfort Extrawurde in der Kategorie "Vorlagen" mit dem Testurteil "Gut" (2,1)ausgezeichnet und landete damit auf den vorderen Plätzen.Kassenpatienten bleiben auf der StreckeGesetzlich Versicherte würden häufig mit günstigenInkontinenz-Produkten versorgt und nicht mit den Siegerprodukten,bemängelte die Stiftung Warentest. Viele Krankenkassen hätten ihreMonatspauschalen deutlich gesenkt. Die abgegebenen Hilfsmittelentsprächen oft nicht dem Stand der Entwicklung. Versicherte, die mitihren Produkten unzufrieden seien, sollten daher ein andereseinfordern.Insgesamt wurden 19 aufsaugende Unisex-Hilfsmittel für mittlereInkontinenz getestet. 189 Verbraucher beurteilten die Produkte ineinem einwöchigen Praxistest. Zusätzlich wurden Daten zum Auslaufenund Rücknässen im Labor ermittelt. Bereits 2005 hatte die StiftungWarentest Inkontinenz-Produkte untersucht. Auch damals stellte TENAin beinahe jeder geprüften Produktgruppe den Sieger(4).(1) Die von Stiftung Warentest getesteten TENA Pants Plus LargeProdukte sind in der Apotheke und im Sanitätsfachhandel erhältlich.Artikelnummer 792644.(2) Artikelnummer 711428.(3) Artikelnummer 753040.(4) Test-Heft 10/2005, S. 86-91.Über TENADie Marke TENA ist im Inkontinenzmanagement weltweit führend. Inüber 100 Ländern werden innovative Produkte und individuelleServiceleistungen angeboten. Unter der Marke TENA bietet SCA einbreites Sortiment an aufsaugenden Inkontinenzprodukten, die auf dieindividuellen Bedürfnisse von Männern und Frauen zugeschnitten sind -darunter Slipeinlagen, Einlagen für Tag und Nacht, Hygieneeinlagenfür Männer, Schutzunterwäsche, Hautpflege- und Reinigungsproduktesowie Schutzunterlagen. Der Vertrieb erfolgt über den Einzelhandel,Apotheken und Sanitätshäuser sowie im institutionellen Bereich. TENAProdukte verbessern den Alltag und bewahren die Würde von Menschenmit leichter, mittlerer oder schwerer Inkontinenz. WeitereInformationen unter www.TENA.de.Über Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCASCA ist ein global führendes Unternehmen für Hygiene- undForstprodukte. Die Unternehmensgruppe entwickelt und produziertnachhaltige Körperpflege-, Hygienepapier- und Forstprodukte. Diesewerden in rund 100 Ländern der Welt unter vielen starken Markenvertrieben, darunter auch die global führenden Marken TENA und Torksowie regionale Marken wie Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba,Tempo und Vinda. Als größter privater Forsteigentümer Europas legtSCA sehr viel Wert auf nachhaltige Forstwirtschaft. DieUnternehmensgruppe hatte Ende 2015 etwa 44.000 Mitarbeiter weltweit.Der Umsatz im Jahr 2015 betrug 12,3 Mrd. Euro. SCA mit Hauptsitz inStockholm, Schweden, wurde 1929 gegründet und ist im NASDAQ OMXStockholm notiert. Weitere Informationen finden Sie unterwww.sca.com.Deutschland ist mit 1,28 Mrd. EUR der umsatzstärkste Markt der SCAweltweit. Das Unternehmen ist hier in den GeschäftsbereichenHygienepapier und Körperpflege tätig. Zu den bekanntesten Markenzählen TENA und Tork, die Hygienepapiere Tempo und Zewa, dieRecyclingmarke DANKE und Demak'Up Abschminkprodukte. Neben denVerwaltungsstandorten in Mannheim und München-Ismaning gibt es dieProduktionsstätten in Mainz-Kostheim, Mannheim, Neuss undWitzenhausen mit einer Belegschaft von insgesamt rund 3.350Mitarbeitern. Mehr Informationen unter www.sca.de.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:POSTINA PUBLIC RELATIONS GmbH, Florian Ziem, +49 (0)6257-50799-19,Florian.Ziem@postina-pr.deOriginal-Content von: SCA Hygiene Products Vertriebs GmbH, übermittelt durch news aktuell