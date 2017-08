Stiftung Warentest: Schlafpionier Casper hat die beste Schaumstoffmatratze im Test 09/2017 (FOTO)

Berlin (ots) -Casper wird Testsieger, Gesamturteil "gut" für innovativeOne-Fits-All MatratzePünktlich zu seinem einjährigen Bestehen wurde dasSchlafunternehmen Casper, bekannt für richtungsweisende undinnovative Produkte, erstmals von Stiftung Warentest getestet.Deutschlands führende Verbraucherorganisation hat den Branchenpionierim aktuellen Test 09/2017 positiv mit 2.3 und damit dem Gesamturteil"gut" bewertet, dem besten Ergebnis dieses Tests. Kernbotschaft:Caspers Matratze erfüllt die höchsten Anforderungen an Ergonomie undHaltbarkeit. Stiftung Warentest stellt fest: "Die besteSchaumstoffmatratze aus dem aktuellen Test ist Casper für 475 Euro.Auf ihr liegen die meisten Menschen ebenfalls rückengerecht.""Wir sind stolz, dass die Stiftung Warentest uns als Sieger desdiesjährigen Matratzen-Tests ernannt hat. Wir sehen das Ergebnis alsBestätigung unseres One-Fits-All"-Ansatzes für die deutschen Kunden",sagt Constantin Eis, Co-Founder und Europachef Casper. "Wir glauben,dass die Stiftung Warentest Transparenz in einen unübersichtlichgewordenen Markt bringt, bei dem viele Me Too-Firmen sich von unsinspiriert fühlten, jedoch extrem schlechte Schulnoten bekommenhaben. Wir als Innovations-Führer und Branchen-Gründer setzen unshier klar ab und arbeiten Nacht und Tag an Verbesserungen für unsereKunden."Casper hat den erholsamen Schlaf seiner Kunden immer im Fokus undrepräsentiert durch ambitionierte Investitionen und Innovationeneinen starken Markencharakter. Das schnellwachsendeE-Commerce-Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, dieSchlafqualität zu verbessern und den veralteten Matratzenmarkt zumodernisieren. Seit mehr als drei Jahren, zunächst in den USA, seiteinem Jahr in Deutschland, ist es Caspers Bestreben, eine Matratzevon höchster Qualität und Perfektion zu kreieren.Das positive Testergebnis der Stiftung Warentest ist laut Eisletztlich das Resultat intensiver technologischer Forschung undEntwicklung im eigenen Casper Lab, in dem ein hochkompetentesDesigner Team von 30 Mitarbeitern mehr als 50 Patente hält. "Wir sindder festen Überzeugung, dass unser Produkt Design Team in SanFrancisco sowie der ständige und intensive Austausch mit unserenKunden die Basis für großartiges Produkt Design ist. Unsere DesignPhilosophie von Temperatur, Ergonomie, und Haltbarkeit wurdenachhaltig bestätigt. Wir haben das beste Teil-Ergebnis im BereichHaltbarkeit, was für unsere Qualität spricht und unseren hohenAnspruch an unser Produkt unterstreicht."Casper ist zudem das erste Unternehmen, das eine kostenlose100-Tage-Probezeit seiner Matratzen anbietet, in dem Bewusstsein, wiewichtig strenge Tests, gründliche Forschung und investierte Zeitsind, um das allerbeste Produkt auf den Markt zu bringen. ConstantinEis: "Wir stehen zu unserem Wort, dass der Kunde am Ende der besteTester ist und wenn er ein unvergleichbares Komforterlebnis gepaartmit guten Ergonomiewerten haben möchte, ist er bei uns richtig."Über CasperCasper ist ein Schlafunternehmen, das im Jahr 2014 mit derProduktinnovation einer perfekt auf die Bedürfnisse des Verbrauchersabgestimmten Matratze in den amerikanischen Online-Markt eingetretenist. Die Vision des E-Commerce Unternehmens: Das Schlafen und denMatratzenkauf weltweit zu revolutionieren. Die preisgekrönte MatratzeCaspers, die von einem hauseigenen Design Team entwickelt wurde,verfügt über ein schlankes Design und wird in einer kompakten CasperBox nach Hause geliefert. Casper ist eine der am schnellstenwachsenden Consumer Brands aller Zeiten. Während seines ersten vollenGeschäftsjahres erwirtschaftete Casper einen Umsatz von rund 100Millionen US-Dollar in 2015. Seit 2016 verkauft Casper zudem inGroßbritannien, Deutschland, Österreich und der Schweiz, seit 2017auch in Frankreich. Das Unternehmen wurde vom Magazin Fast Company2017 zu einer der 50 "Most Innovative Companies" der Welt und dieCasper Matratze vom TIME Magazine zu einer der besten Erfindungenernannt. Mehr unter www.casper.comSie finden Casper auch aufFacebook https://www.facebook.com/CasperDeutschland/YouTube https://www.youtube.com/channel/casperTwitter https://twitter.com/casperGoogle+ https://plus.google.com/CasperLinkedin https://www.linkedin.com/company/casperPressekontakt:Casper Sleep GmbHLaura SängerPR ManagerM: +43 676 72 11 894E: laura.saenger@casper.comDircksenstraße 4710178 Berlinwww.casper.comPetra Rulsch PRStrategische Kommunikation +c/o Hogarth Worldwide GmbHGroße Bleichen 3420354 HamburgM: +49 160 944 944 23T: +49 40 4321 88 93E: pr@petra-rulsch.comwww.petra-rulsch.comDas Press Office Casper erreichen Sie auch unter media@casper.comOriginal-Content von: Casper Sleep GmbH, übermittelt durch news aktuell