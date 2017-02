Stiftung Warentest: Krankenkassen müssen bei Inkontinenzprodukten umdenken (FOTO)

Heidenheim (ots) -- Markenprodukte nehmen bei Praxistest des Magazins SpitzenplätzeeinEs ist ein gesellschaftliches Tabuthema: Inkontinenz. InDeutschland leiden fast zehn Millionen Menschen an der Krankheit.Viele Betroffene suchen nach Lösungen, die ihnen helfen ein normalesLeben zu führen ohne aufzufallen. In einem Praxistest überprüfteStiftung Warentest nun Inkontinenzslips, -hosen sowie Vorlagen. DieErgebnisse zeigen: Produkte von Markenherstellern unterstützenInkontinenzpatienten deutlich besser in ihrer Situation. EinAuslaufen, Durchnässen oder gar Entzündungen der Haut werde deutlichreduziert. Mit MoliCare sowie MoliForm stellt die PAUL HARTMANN AG,ein international führender Anbieter von Medizin und Pflegeprodukten,zwei Testsieger. Allerdings tragen die Krankenkassen, trotz der nunbewiesenen Qualität der Markenhersteller, die Kosten für die Produktenur unzureichend oder gar nicht. Ein Umdenken ist notwendig.Durch die Alterung der Gesellschaft steigt die Zahl anInkontinenzpatienten. Sie betrifft aber auch junge Menschen.Patienten benötigen Hilfsmittel, welche die Krankheit nicht zumLebensmittelpunkt werden lassen. Sie möchten nicht auffallen und einnormales Leben führen ohne permanent über ihr Leiden nachzudenken.Speziell Markenhersteller bieten solche Produkte, wie nun StiftungWarentest in ihrer aktuellen Ausgabe nachweist. "Ein Großteil derBetroffenen verheimlicht ihre Inkontinenz. Daher sind Produktenotwendig, die sie in ihrem Alltag unauffällig begleiten."Qualitative Lösungen erreichen genau dies, wie nun auch der Testbestätigt", erklärt Robin Bähr, Marketingleiter ambulant bei der PAULHARTMANN AG. Allerdings werden genau diese Produkte, vorrangigaufgrund ihres höheren Preises, von den Krankenkassen inAusschreibungen oder durch die teilweise sehr niedrigenLeitungspauschalen ausgeschlossen. Viele Kassen zahlen lediglich 15Euro pro Monat, manche gar noch weniger - eine qualitative Versorgungist damit unrealistisch."Stiftung Warentest macht deutlich, dass das Angebot derMarkenhersteller gegenüber Kassenprodukten, qualitativ wesentlichbesser ist. Die Krankenkassen müssen hier mittelfristig umdenken,denn jeder Mensch sollte sein Leben führen können, wie er möchte.Derzeit erfahren die Patienten aber nicht immer die Unterstützung,die sie benötigen", fügt Raimund Koch, Referat Gesundheitspolitik beider PAUL HARTMANN AG hinzu.Rund 200 Patienten testeten im Auftrag der Stiftung Warentest dieProdukte der verschiedenen Hersteller. In der Gruppe derhochaufnahmefähigen Inkontinenzslips schloss "MoliCare Premium Slipsuper plus L" mit dem Qualitätsurteil "Gut" (Note 2,1) als Testsiegerab. Auch in der Kategorie der Vorlagen konnte HARTMANN mit "MoliFormPremium extra soft" den Testsieger mit Gesamtnote Gut (1,9) stellen.Inkontinenzhosen eignen sich vor allem für demente Patienten, dieandere Hilfsmittel oft ablehnen. Aber auch Menschen, die noch aktivsind, nutzen diese Produkte, da sie sehr unauffällig und einfach zutragen sind. MoliCare Mobile überzeugte im Test durch die größteAufnahmemenge (630 ml) und erhielt das Testurteil "Gut" (Note 2,0)."In der Produktentwicklung kooperieren wir eng mit den Fachkräftenin der Pflege. Dies führt zu qualitativ hochwertigen Produkten.Leider werden Hilfsmittel, wie die Hosen, von den Kassen nurunzureichend unterstützt", so Robin Bähr abschließend. Um Betroffenezu entlasten, die oftmals Zuzahlungen leisten müssen, bedarf es einerNeuregelung der Refinanzierung der Inkontinenzprodukte. Dennminderwertige Inkontinenzprodukte, die ein oftmaliges Wechseln nötigmachen oder zu Hauterkrankungen führen, können höhere Kosten erzeugenund den Menschen ein unwürdigeres Leben bereiten.Pressekontakt:Philipp HellmichPAUL HARTMANN AGTel.: +49 7321 36-1313E-mail: philipp.hellmich@hartmann.infoOriginal-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuell