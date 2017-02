Stiftung Warentest: G DATA Internet Security bietet den besten Virenscanner (FOTO)

Bochum (ots) -Kein anderes Sicherheitsprogramm schützt Verbraucher akribischervor Computerschädlingen als G DATA Internet Security 2017 - so dasErgebnis des aktuellen Vergleichstests von Stiftung Warentest imMagazin test (03/2017). Seit 2005 haben Sicherheitslösungen desdeutschen Unternehmens bei allen Vergleichstests von StiftungWarentest mit einer hervorragenden Virenabwehr überzeugt. Alseinziges Security-Programm erhielt G DATA Internet Security 2017 fürseinen Virenscanner die Bestnote >>sehr gut<<.Im aktuellen Vergleichstest mussten 18 Sicherheitspakete fürWindows PCs ihre Leistungsfähigkeit in puncto Virenabwehr unterBeweis stellen. Das Fazit der Tester: "Allein G DATA scannt sehrgut". Aber nicht nur die Antiviren-Technologie konnte überzeugen. Dievorbildliche Kundenfreundlichkeit made in Germany lobte StiftungWarentest ausdrücklich: "G Data glänzt als einziger Anbieter mitallgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien ohneMängel."Die vollständige Meldung steht Ihnen im G DATA Newsroom zurVerfügung: http://ots.de/EMFPKPressekontakt:G DATA Software AGThorsten UrbanskiLeiter UnternehmenskommunikationPhone: +49 (0) 234 - 9762 239Christian LuegPR-ManagerPhone: +49 (0) 234 - 9762 160E-Mail: presse@gdata.deInternet: www.gdata.deG DATA Software AG, G DATA Campus, Königsallee 178, 44799Bochum, DeutschlandOriginal-Content von: G Data Software AG, übermittelt durch news aktuell