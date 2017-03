Stiftung Warentest Finanztest zum Tarifwechsel in der PKV

Köln (ots) - Regelmäßig schreibt die Stiftung Warentest Finanztestauf test.de über den Tarifwechsel in der privatenKrankenversicherung. In der Ausgabe 03.2017 wird jetzt über einekostenlose und externe Beratung für die PKV-Versicherten berichtet.Neben den bekannten kostenpflichtigen Modellen (Preise von mehrerenhundert bis mehreren tausend EURO) wird als Beispiel für eine zu 100% kostenlose Beratung zum PKV-Tarifwechsel die hc consulting AG (www.hcconsultingag.de ) aus Köln benannt: "Für den Kunden kostenloseDienstleistung auf Basis eines Maklervertrags, der Versicherer zahlt1 bis 2 Prozent des Beitrags als Bestandsprovision an den betreuendenMakler" heißt es bei Finanztest. So wird die Tarifoptimierungbeschrieben: "Beratung, Zweitmeinung zu Vorschlägen des Versicherers,Recherche nach Tarifalternativen, kompletter Umstellungsprozess, wennKunde wechseln will". Eine professionelle Beratung zumPKV-Tarifwechsel geht also auch kostenlos.Die hc consulting AG steht dabei rechtlich und wirtschaftlich aufder Seite des Versicherten und wahrt seine Interessen.Folgende private Krankenversicherungen machen mit:Allianz, Alte Oldenburger, ARAG, AXA, Barmenia, BayrischeVersicherungskammer, Central, Continentale, Deutscher Ring, DKV,Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Münchener Verein,Nürnberger, R+V, Signal Iduna, SDK, UKV, UniVersa undWürttembergische.Der gesamte Beitrag der Stiftung Warentest kann für Euro 2,50unter www.test.de/pkv-tarifwechsel heruntergeladen werden. Einevollständige Beratung zum PKV-Tarifwechsel durch die hc consulting AGist immer kostenlos.Pressekontakt:hc consulting AGSigrid HalmFriesenstraße 3050670 Köln0221 37991961info@hcconsultingag.dewww.hcconsultingag.deOriginal-Content von: hc consulting AG, übermittelt durch news aktuell