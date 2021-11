Stiftung Warentest Finanztest übereinstimmend mit hc consulting AG zum PKV-Tarifwechsel

Köln (ots) -In der Ausgabe 12.2021 von Stiftung Warentest Finanztest (https://www.hcconsultingag.de/stiftung-warentest-finanztest-12-2021-zum-pkv-tarifwechsel-und-zur-hc-consulting/) geht es um den Tarifwechsel in der privaten Krankenversicherung gem. § 204 VVG. In einer aufwendigen und gut recherchierten Analyse zur Tarifoptimierung und zum PKV-Tarifwechsel werden die wichtigsten Aspekte zur Beitragsreduzierung (https://www.hcconsultingag.de/category/blog/) inklusive PKV-Beitragserhöhungen inhaltlich richtig dargestellt. Neben der reinen Technik des PKV-Tarifwechsels wird bei Finanztest ausführlich über die Risiken und den erforderlichen "langen Atem" bei der Tarifumstellung berichtet.Ebenfalls werden von Stiftung Warentest Finanztest mehrere Tarifwechselberater durchleuchtet. Einziger kostenloser Profiberater zum PKV-Tarifwechsel ist, wie schon in den vorangegangenen Berichten, die hc consulting AG. Diese Fragen wurden geprüft:Verfügt der Berater über die erforderliche Sachkenntnis?Wie lange ist er bereits als Tarifwechsel- und PKV-Berater tätig?Warum ist die Beratung kostenlos?Ist ein Interessenkonflikt auszuschließen?Diese privaten Krankenversicherungen (https://www.hcconsultingag.de/tarife-der-privaten-krankenversicherung-pkv-gem-204-vvg/) ermöglichen ihren Versicherten die unabhängige, kostenlose und externe Beratung durch hc consulting AG:Allianz, ARAG, AXA, Barmenia, Bayrische Versicherungskammer, Generali, Continentale, DBV, Deutscher Ring, DKV, Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Nürnberger, Münchener Verein, R+V, Signal Iduna, SDK, UKV, uniVersaAuf der Website der hcconsultingag.de wird auf unzähligen Seiten jeder Aspekt zum PKV-Tarifwechsel ausführlich besprochen. Über das Suchfeld findet praktisch jede Frage zur Tarifoptimierung eine Antwort, inhaltlich stimmt die hc consulting AG mit den Aussagen der Stiftung Warentest Finanztest überein. Als Marktführer in der zu 100 % kostenlosen Betreuung von PKV-Versicherten mit über 30 Jahren Erfahrung berät hc consulting nur Kunden mit bereits bestehender PKV und verkauft keine Versicherungen. Der Spezialist für die private Krankenversicherung kann so Interessenkonflikte ausschließen und ist als freier und unabhängiger Makler der Interessenvertreter seiner Kunden gegenüber der PKV. Das Heft von Finanztest ist für 6,50 EURO online zu haben.Pressekontakt:Ferdinand Halmhc consulting AGChristophstraße 15-1750670 Kölnwww.hcconsultingag.dehalm@hcconsultingag.deTelefon: 0221 37991961Original-Content von: hc consulting AG, übermittelt durch news aktuell