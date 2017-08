Stiftung Warentest: BODYGUARD® bleibt weiterhin die Beste jemals getestete Matratze

Berlin (ots) - Die BODYGUARD® Anti-Kartell-Matratze von bett1.debleibt nach dem heute veröffentlichten Matratzen-Test derunabhängigen Stiftung Warentest (Ausgabe 9/2017) "die beste Matratze,die [die Stiftung Warentest] je im Labor hatte[...]."Mit einer Bewertung von 1,8 liegt die BODYGUARD®Anti-Kartell-Matratze im Qualitätsurteil eine halbe Note vor derzweitplatzierten Matratze der Marke Casper. Diese erhält lediglichdas Qualitätsurteil 2,3. Aufgrund von gesundheitsschädlichen Stoffenschneidet die Casper nur "ausreichend" in der Kategorie"Raumluftbelastung" ab. Bedenklich ist zudem, dass auf ihr dieH-Typen der HEIA-Klassifizierung nur "befriedigend" in der Seitenlageliegen. Rund 60 Prozent der deutschen Männer entsprechen dem H-Typ.Das bedeutet, dass die Casper Matratze für einen Großteil derdeutschen Männer nicht gut geeignet ist. Die BODYGUARD® Matratze vonbett1.de ist hingegen für alle Körpertypen in jeder Schlafposition,auch für Männer und generell für das Schlafen in Seitenlage geeignet.Schließlich schneidet die Casper Matratze aufgrund ihres doppelt sohohen Gewichts schlechter in der Handhabung ab.So schlussfolgert die Stiftung Warentest: "Die 'perfekte Matratze'ist weder Casper noch eine andere der jetzt geprüften Unterlagen. Aufkeiner von Ihnen liegen alle Schlaftypen gut. Beste von der StiftungWarentest geprüfte Matratze bleibt weiterhin die Bodyguard desOnlineversenders Bett1.de, Testsieger aus dem Jahr 2015. Auf ihrliegen alle von uns untersuchten Schlaftypen gut.""Das Ergebnis der Stiftung Warentest zeigt, dass Verbraucher vonzahlreichen Händlern mit leeren Werbeversprechen wie One-Fits-Allgetäuscht werden. Wir bieten das beste Produkt. Die Casper Matratzeist als Zweitplatzierte hinter der BODYGUARD® mehr als doppelt soteuer und zu weich. Schon allein deshalb ist sie aus unserer Sichtnicht wettbewerbsfähig.", sagt Adam Szpyt, Gründer undGeschäftsführer von bett1.de.Die mit den weit gefassten Härtegraden "Mittel bis Weich"deklarierte Casper Matratze erwies sich im Test lediglich als weichund damit von der ausgewiesenen Härtegradnorm abweichend. Die großeMehrheit der Deutschen schläft mittelfest. Für sie ist die CasperMatratze also zu weich. Die BODYGUARD® Anti-Kartell-Matratze bietetexakte Härtegrade nach der DIN EN 1957, auch beim beliebtestenHärtegrad "Mittelfest".Neben dem klaren Vorteil, den die BODYGUARD® Anti-Kartell-Matratzein den von Stiftung Warentest untersuchten Kategorien aufweist,verfügt die beste je getestete Matratze von bett1.de als einzigeMatratze über den fortschrittlichen HyBreeze® Bezug aus 3DAbstandsgestrick. Dieser ermöglicht ein optimalesFeuchtigkeitsmanagement.Über bett1.deBett1.de, der erste Online Shop für Matratzen, wurde 2004 von AdamSzpyt mit der Vision gegründet, eine qualitativ hochwertige, inDeutschland produzierte Matratze zum besten Preis anzubieten. Mitseiner deutlich günstigeren Preispolitik deckte Adam Szpyt schnelldas bestehende Matratzenkartell seiner Mitbewerber auf. Im Jahr 2015erhielt die von bett1.de entwickelte BODYGUARD Anti-Kartell Matratzeals "Beste jemals getestete Matratze" von Stiftung Warentest dieBenotung 1,8. Auch in Nachtests der Stiftung Warentest erwies sichdie Qualität stets gleich gut. Die Trustpilot-Zertifizierung vonbett1.de lautet "Hervorragend" (Stand: August 2017). Heute umfasstdas Portfolio der Marke zudem Stützkissen, Lattenroste und Topper,die in Deutschland und Österreich online im firmeneigenen Shoperhältlich sind. Das Unternehmen beschäftigt rund 160 Mitarbeiter anmehreren deutschen Standorten. Weitere Informationen unter bett1.de.Pressekontakt:presse@bett1.de / Tel. +49 (0)30 513 025 6118Original-Content von: bett1.de, übermittelt durch news aktuell