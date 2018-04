Stiftung Rechnen stellt sich neu auf - Claudia Abjörnson zu Geschäftsführendem Vorstand berufen

Hamburg (ots) - Die Stiftung Rechnen hat ihre Gremienstruktur zum01.04.2018 neu aufgestellt. Claudia Abjörnson tritt alsGeschäftsführender Vorstand der Stiftung Rechnen die Nachfolge vonJohannes Friedemann an, der die Stiftung 2009 mit gegründet und seinMandat zum 31.03.2018 niedergelegt hat. Als Stiftungsmanagerin hatClaudia Abjörnson bereits in den vergangenen Jahren die Geschicke derStiftung Rechnen entscheidend gelenkt.Vorstandsvorsitzender der Stiftung Rechnen bleibt weiterhin ArnoWalter - gleichzeitig auch Vorstandsvorsitzender der comdirect bankAG. comdirect ist neben der Börse Stuttgart GmbH dieGründungsstifterin der Stiftung Rechnen und wird die Stiftungsgremienzukünftig mit weiteren Entscheidungsträgern verstärken. Das Amt derstellvertretenden Vorstandsvorsitzenden übernimmt Annette Siragusano,Leiterin Unternehmenskommunikation der comdirect bank AG. HeikeSchmitz, Leiterin Finanzen, Controlling & Investor Relations beicomdirect ergänzt das Vorstandsteam."Rechnen ist eine von drei grundlegenden Kulturtechniken. Gutrechnen zu können, heißt den Durchblick zu haben und die Welt besserzu verstehen. Wir sind überzeugt, dass das Land noch viel mehr guteRechner braucht", so Arno Walter, Vorstandsvorsitzender der StiftungRechnen, und ergänzt: "Genau daran werden wir auch künftig kraftvollim neuen Vorstandsteam der Stiftung arbeiten. Mit Claudia Abjörnsonhaben wir eine großartige Nachfolgerin als GeschäftsführendemVorstand, die die Stiftung kennt und in den letzten Jahrenvorangetrieben hat. Ich bedanke mich bei Johannes Friedemann, der dieStiftung ins Leben gerufen und aufgebaut hat."Das Kuratorium der Stiftung Rechnen wird zukünftig durch diebeiden comdirect Vorstände Dietmar von Blücher und Matthias Hachverstärkt. Vorsitzender des Kuratoriums bleibt Christoph Lammersdorf,ehemals Vorstandsvorsitzender der Börse Stuttgart. Ebenfalls von derBörse Stuttgart ist der amtierende Geschäftsführer Oliver Hans imKuratorium vertreten. Komplettiert wird das Gremium durch Prof. Dr.Martin Stein von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.Hier finden Sie die aktuelle Übersicht der Gremien:http://stiftungrechnen.de/mehr-von-uns/gremien/Über die Stiftung Rechnen:Rechnen ist neben Lesen und Schreiben eine der wichtigstenFähigkeiten, die wir erlernen. Doch um die rechnerische Kompetenz derDeutschen steht es allerdings nicht zum Besten. Zur mangelndenRechenkompetenz trägt auch das nach wie vor oft schlechte Image derMathematik bei. Das möchte die Stiftung Rechnen ändern. Sie möchteerreichen, dass Menschen mehr Freude am Rechnen haben und sich gernemit mathematischen Aufgabenstellungen auseinandersetzen. Mitengagierten Partnern setzt sich die Stiftung Rechnen für mehrRechenkompetenz in unserer Gesellschaft ein und holt die Mathematikin die Lebenswelt der Menschen.Pressekontakt:Claudia AbjörnsonTel.: +49 (0)4106-704-1312claudia.abjoernson@stiftungrechnen.deSofern Sie keine Informationen erhalten möchten, teilen Sie uns diesbitte mit unter presse@stiftungrechnen.deOriginal-Content von: Stiftung Rechnen, übermittelt durch news aktuell