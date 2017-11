Stiftung Rechnen ernennt Finja Carolin Kütz zur neuen Mathe-Botschafterin

Hamburg (ots) - Finja Carolin Kütz, Geschäftsführerin derUnternehmensberatung Oliver Wyman ist neue Mathe-Botschafterin derStiftung Rechnen und engagiert sich in dieser Funktion für mehrRechenkompetenz in Deutschland.Finja Carolin Kütz ist Oliver Wyman-Chefin für Deutschland undÖsterreich. Sie ist seit 1997 bei Oliver Wyman und leitete zuvor alsPartnerin das Financial Services-Geschäft in Deutschland undÖsterreich.Finja Carolin Kütz hält einen Master of Science in Mathematics andFoundations of Computer Sciences der Oxford University sowie einDiplom in Mathematik der Westfälischen Wilhelms Universität, Münster.Zu ihrem Engagement als neue Mathe-Botschafterin sagt FinjaCarolin Kütz: "Mathematik ist eine großartige Ausbildung, um unsereZeit in all ihrer Komplexität zu verstehen und aktiv mitgestalten zukönnen. Zudem gibt uns Mathematik das Rüstzeug, Fakten von Mythen zuunterscheiden und uns selbst ein Urteil zu bilden. Viele Jugendlichefürchten sich vor Mathematik. Dabei macht es großen Spaß, Probleme zuanalysieren, zu lösen und Muster zu entdecken. Denn hinter allemsteckt eine Logik und diese lässt sich auf so Vieles anwenden, dasfasziniert mich. Die Stiftung Rechnen macht Mathematik greifbar underlebbar und ermöglicht Jugendlichen einen spielerischen Zugang dazu.Ich freue mich darauf, meine Begeisterung für diese Wissenschaft anandere weiterzugeben. Und ich freue mich, als Frau auch dazubeizutragen, dass Mathematik mehr weibliche Gesichter bekommt."Pressekontakt:Tanja Holstein-WirthTel.: +49 (0)4106-704-1797Fax: +49 (0)4106-704-1175tanja.holstein-wirth@stiftungrechnen.deOriginal-Content von: Stiftung Rechnen, übermittelt durch news aktuell