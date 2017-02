Stiftung Menschen für Menschen fordert deutsche Unternehmen zu mehr Engagement in Äthiopien auf (FOTO)

München/Hamburg (ots) -Zu mehr Engagement auch deutscher Firmen in Afrika - und besondersin Äthiopien - hat am Mittwoch (22. Februar 2017) Peter Renner,Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen, vor Journalisten inHamburg aufgefordert. "Wir stehen an der Schwelle zu einem neuenZeitalter in Afrika. Jetzt ist es wichtiger denn je, Kinder, Frauenund Männer in weniger entwickelten Regionen dabei zu unterstützen,aus eigener Kraft ein Leben in Würde zu führen; Jugendlichen eineberufliche Perspektive in ihrer Heimat zu geben und Familien einelebenswerte Zukunft zu ermöglichen, in der sie dauerhaft unabhängigvon fremder Hilfe sind. Wenn wir den Menschen keine nachhaltigenZukunftschancen in ihrer Heimat geben, müssen wir in den nächstenJahren mit weiteren Millionen Migrantinnen und Migranten rechnen, dieaus Afrika nach Europa kommen wollen".In diesem Zusammenhang wies Renner auf die drohende Dürre inOstafrika hin. Mehr als 12 Millionen Menschen sind dort derzeitdringend auf humanitäre Hilfe angewiesen. Auch in Äthiopien benötigenrund 5,7 Millionen Menschen Nahrungsmittelhilfe.Renner weiter: "Weder Grenzzäune, noch Abschottung werden helfen.Die Menschen brauchen die Chance auf ein besseres Leben in derZukunft. Nur so lassen sich auf Dauer Fluchtursachen vermeiden."Wichtig sei deshalb die Schaffung von Arbeitsplätzen in Äthiopien.Gerade in einem Land, in dem der Altersdurchschnitt bei 17,8 Jahrenliegt, brauchen vor allem junge Menschen einen Arbeitsplatz mit einemregelmäßigen Einkommen. Während Unternehmen aus anderen Ländern - wieaus China und der Türkei - in Äthiopien investieren, sind deutscheUnternehmen noch sehr zurückhaltend.Die Stiftung Menschen für Menschen führt neben den integriertenlandwirtschaftlichen Entwicklungsprojekten seit einiger ZeitMaßnahmen durch, die ein dauerhaftes Einkommen der Menschenermöglichen sollen. Neben Handwerkskursen oder der Vergabe vonMikrokrediten werden Pilotprojekte, wie der Aufbau einerWertschöpfungskette, umgesetzt. Diese haben das Ziel, über dieNahrungsmittelproduktion hinaus deren Weiterverarbeitung undVermarktung zu forcieren. Menschen für Menschen gehört mit über 750einheimischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den größtenprivaten Arbeitgebern in Äthiopien. Hinzu kommen zahlreicheArbeitsplätze, die im Zusammenhang mit den Projekten von Menschen fürMenschen geschaffen werden. Beispielsweise durch den Bau von Schulenund Straßen oder dadurch, dass sich junge Menschen durch in denProjekten erlernte Fähigkeiten - wie z. B. die Herstellung vonholzsparenden Öfen - selbständig gemacht haben. "Wir fördernKleingewerbe, Start-ups und bieten Trainings für verbessertesHandwerk und für Bildung unternehmerischer Fertigkeiten an. Jeder Jobbringt den Menschen ein gesichertes Einkommen, schafft Vertrauen indie eigenen Kompetenzen und in die Zukunft", betont Peter Renner.Zukunftsperspektiven erfordern WissenstransferDie Menschen in Äthiopien haben besonders in den ländlichenRegionen wenige Möglichkeiten, sich Wissen abseits traditionellerMethoden anzueignen. Die Vermittlung von Wissen gehört deshalb zu denzentralen Bestandteilen der integrierten Projektarbeit. Es werdenbeispielsweise Kurse im Landwirtschaftsbereich zu Anbau- undViehzuchtmethoden sowie Erosionsschutz angeboten. ImGesundheitsbereich werden die Themen Aufklärung und Hygieneweitervermittelt.Über 5,3 Millionen Kinder, Frauen und Männer haben bisher von denMaßnahmen profitiert und die Chance für ein besseres Leben inÄthiopien erhalten. Rund 450.000 Schülerinnen und Schüler besuchentäglich die von Menschen für Menschen gebauten Schulen, und erhaltendamit Zugang zu guter Schulbildung. Über 1.700 junge Äthiopierinnenund Äthiopier haben bisher am Agro Technical and Technology College(ATTC) in Harar, das von Menschen für Menschen betrieben wird, einenBachelorabschluss erworben.Von Beginn an verfolgte Menschen für Menschen die Idee dernachhaltigen Entwicklung auf Augenhöhe, bei der die tatsächlichenBedürfnisse der Bevölkerung im Mittelpunkt stehen, um daraus konkreteMaßnahmen abzuleiten. Dieser integrierte Ansatz, ist nach wie vorLeitmotiv der Organisation. Die Einbindung der Menschen vor Ort unddas langfristige Engagement führen zum nachhaltigen Erfolg derEntwicklungsarbeit.Bisher wurden durch Menschen für Menschen in Äthiopien unteranderem 2.235 Wasserstellen (Pumpbrunnen und Quellfassungen), 409Schulen, 86 Gesundheitsstationen und 15 Polikliniken gebaut. Über330.000 Menschen haben an einer funktionalenAlphabetisierungskampagne teilgenommen. Mehr als 80.000 Frauenerhielten hauswirtschaftliche Weiterbildungsmaßnahmen und etwa 25.000Frauen haben am Kleinkreditprogramm teilgenommen. Rund 52.000Kilometer Stein- bzw. Erdwälle wurden im Kampf gegen Erosion gebautund 200 Millionen Baumsetzlinge gepflanzt.Peter Renner: "Wenn wir sehen, wie aus ehemaligen Armutsregionennach einigen Jahren Gebiete werden, in denen die Menschen ausreichendzu essen haben und nicht mehr ihr Dorf, die Region oder imschlimmsten Fall sogar das Land verlassen müssen, dann haben wir fürdie Menschen viel bewirkt. Mit den nachhaltigen Entwicklungsmaßnahmen
werden in ganzen Regionen Lebensgrundlagen geschaffen, die auch nach
Ende der Projektlaufzeiten als Basis für ausreichend Nahrung und
Einkommen dienen." 