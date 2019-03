Stiftung Menschen für Menschen ernennt die dreifache Olympiasiegerin und fünffache Weltmeisterin Tirunesh Dibaba aus Äthiopien zur Botschafterin (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

München/Addis Abeba (ots) -Die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz BöhmsÄthiopienhilfe hat die äthiopische Langstreckenläuferin TiruneshDibaba (33) zur neuen Botschafterin der Organisation ernannt. Siewird künftig die Hilfsorganisation ehrenamtlich in der Öffentlichkeit- insbesondere in Äthiopien - vertreten und Aktionen von Menschen fürMenschen unterstützen. Die Ernennungsurkunde wurde Tirunesh Dibabavor kurzem bei einer Veranstaltung in Dano (Äthiopien), einemProjektgebiet von Menschen für Menschen, durch Christian Ude,Münchens Alt-Oberbürgermeister und Vorsitzender des Stiftungsrates,überreicht."Wir sind sehr stolz darauf, dass Tirunesh Dibaba uns alsBotschafterin bei unserer Arbeit künftig unterstützt. Sie kenntunsere Arbeit in Äthiopien aus eigener Anschauung. Sie istauthentisch und wird uns hervorragend, nicht nur in ihremHeimatlandland, sondern auch weltweit, vertreten. Tirunesh Dibaba istnicht nur eine außergewöhnliche und erfolgreiche Athletin. Sie weiß,dass man für den Erfolg hart arbeiten und auch aus Niederlagen Kraftschöpfen muss, um im Leben weiter voran zu kommen. Diesebewundernswerte Frau engagiert sich, neben ihrem täglichenSportpensum, auch vorbildlich für die Menschen in Äthiopien", sagteChristian Ude bei der Übergabe der Urkunde. Tirunesh Dibaba wird sichbesonders um die Themen Bildung, Frauenförderung und die Schaffungvon Arbeitsplätzen für Jugendliche kümmern.Tirunesh Dibaba ist eine der bekanntesten und erfolgreichstenLangstreckenläuferinnen der Welt. So hat sie bereits dreiGoldmedaillen bei Olympia, fünf WM-Titel sowie viermal Gold bei denCrosslauf-Weltmeisterschaften gewonnen. Mit 14:11,15 Minuten hält sieauch den 5.000-Meter-Weltrekord.Die Botschafter/innen von Menschen für Menschen sind: Sara Nuru(Unternehmerin), Ralf Bos (Unternehmer und Initiator von"Spitzenköche für Afrika"), Haile Gebrselassie (Weltrekordläufer),die Killerpilze (Rockband), Julia Simic (Fußballerin), Talia Bos undAlexander Kochanowski (Initiatoren von "Spitzenwinzer für Äthiopien")sowie Véronique Witzigmann (Unternehmerin und Buchautorin).Über Menschen für Menschen:Die Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 37 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägtseit 1993 durchgängig das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschenderzeit setzt die Maßnahmen in elf Projektgebieten mit rund 650 festangestellten und fast ausschließlich äthiopischen Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern um.SpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: https://www.menschenfuermenschen.de/online-spenden/Informationen über die Stiftung Menschen für Menschen - KarlheinzBöhms Äthiopienhilfe unter www.menschenfuermenschen.de und beiFacebook und Youtube.Pressekontakt:Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms ÄthiopienhilfeErich JeskeBrienner Straße 4680333 MünchenE-Mail: erich.jeske@menschenfuermenschen.orgTel.: +49 89 383979-87Fax: +49 89 383979-70Original-Content von: Die Stiftung Menschen für Menschen, übermittelt durch news aktuell