Stiftung Menschen für Menschen: Ohne Bildung - keine Entwicklung. (FOTO)

München (ots) -Noch immer können über 2 Millionen Kinder in Äthiopien nichtaltersgerecht die Grundschule besuchen und 4,6 Millionen Jugendlicheim Alter von 12 bis 14 Jahre besuchen überhaupt keine Schule. "Diessind nach wie vor erschreckende Zahlen. Vor allem wenn man weiß, wiewichtig Bildung für die Menschen, und wie wichtig Bildung für dieEntwicklung eines Landes ist", betont Dr. Sebastian Brandis, Vorstandder Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe.Besonders in den ländlichen Bereichen von Äthiopien ist vielenjungen Menschen der Zugang zu guter Schulbildung verwehrt. Die Kinder- vor allem Mädchen - tragen bereits früh Verantwortung imArbeitsalltag. Sie sind oft täglich Stunden unterwegs, um Wasser zuholen oder Feuerholz zu sammeln. Die nächste Schule ist meist weitvon ihrem Zuhause entfernt, der Schulweg ein kilometerlanger Marsch.Schulgebäude in Äthiopien sind häufig verfallene, dunkle Hüttenaus Stroh, Holz und Lehm. Weiterführende Schulen gibt es kaum. Um dieBildung in der Breite zu fördern, baut Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe(www.menschenfuermenschen.de) moderne Schulen auf dem Land undstattet sie mit Lehr- und Lernmaterial aus. Zudem bietet die Stiftungfunktionale Alphabetisierungskurse für Erwachsene an. In Äthiopienkönnen 43 Prozent der Männer und 59 Prozent der Frauen nicht lesenoder schreiben.Fuad Mohamed und die Bido Boreka SchuleDie Lernbedingungen in Fuads Schule sind erbärmlich: "Die Bänke,auf denen wir sitzen, sind morsch. Da nicht genügend Tische da sind,haben wir unsere Hefte auf dem Schoß liegen. Das ist anstrengend undmacht uns müde", klagt der 16-Jährige. Etwa 70 Schülerinnen undSchüler drängen sich in einem Klassenzimmer. Die Holzverschläge sinddunkel und stickig.Auf dem Boden der Klassenräume wimmelt es von Sandflöhen undanderem Ungeziefer, die Fuad und seine Schulkameraden stechen undbeißen. "Das Dach unserer Schule ist von Termiten befallen undeinsturzgefährdet", berichtet Fuad. "Das Schlimmste aber", sagt derSiebtklässler, "sind der starke Husten und das Brennen in den Augendurch den staubigen Boden."Regelmäßig schleppen die Schülerinnen und Schüler Kuhdung undWasser von weit entfernt heran, um damit die Böden abzudecken, und sodie Sandflöhe wenigstens zeitweise abzuhalten. Zudem gibt es an derBido Boreka Schule in der Region Borecha keine funktionierendensanitären Einrichtungen. Der Schulalltag ist für die Kinder mehr alsbeschwerlich.Die Mädchen und Jungen wünschen sich nichts sehnlicher, als eineneue Schule. Menschen für Menschen will ihnen diesen Wunsch erfüllenund einen Schulkomplex inklusive Bibliothek und sanitärenEinrichtungen für mehr als 800 Schülerinnen und Schüler bauen: dieBido Boreka Higher Primary School. Die dunklen Lehmhütten werdenhellen, modernen Gebäuden aus Stein weichen.Bildungsbilanz Menschen für MenschenTäglich besuchen rund 500.000 Kinder und Jugendliche die 428 vonMenschen für Menschen neu gebauten oder renovierten Schulen. 1.369Klassenzimmer und 133 Bibliotheken stehen dabei für den Unterrichtzur Verfügung. Menschen für Menschen-Vorstand Sebastian Brandis: "DerAusbau des Bildungswesens in Äthiopien gehört zu unseren wesentlichenAufgaben. Denn eine gute Schulbildung ist eine wichtige Voraussetzungauf die Chance für ein besseres Leben der Kinder und auf eineerfolgreiche Entwicklung Äthiopiens. Nur mit einer solidenGrundbildung können Menschen aktiv am wirtschaftlichen undpolitischen Leben teilnehmen und sich selbst Perspektiven für dieZukunft schaffen."Information zum Bildungssystem in ÄthiopienDie allgemeinbildende Schulausbildung beträgt insgesamt 10 Jahre.Nach dem zehnten Schuljahr und dem Bestehen einer Prüfung können dieSchüler entweder zwei weitere Schuljahre bis zur Hochschulreifeabsolvieren oder sich für eine Berufsausbildung entscheiden.Informationen über Menschen für Menschen finden Sie hier:www.menschenfuermenschen.deBesuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken: Facebook,Twitter, YouTube und InstagramSpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: www.menschenfuermenschen.deÜber Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 35 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass...?". Die Stiftungträgt durchgängig seit 1993 das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschensetzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 740festangestellten und fast ausschließlich äthiopischenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.Pressekontakt:Stiftung Menschen für MenschenBrienner Straße 46, 80333 München, GermanyLisa Riegel, E-Mail: lisa.riegel@menschenfuermenschen.orgTel.: +49 89 383979-60 / Fax: +49 89 383979-70Original-Content von: Die Stiftung Menschen f?r Menschen, übermittelt durch news aktuell