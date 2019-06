Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe ernennt Véronique Witzigmann zur Botschafterin (FOTO)

München (ots) -Die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz BöhmsÄthiopienhilfe ernennt die Buchautorin und Unternehmerin VéroniqueWitzigmann (München) zur Botschafterin. Sie wird künftig dieHilfsorganisation ehrenamtlich in der Öffentlichkeit vertreten undAktionen von Menschen für Menschen in Deutschland und Österreichunterstützen. Die Ernennungsurkunde wurde ihr am Montag (3. Juni2019) in München durch Menschen für Menschen-Vorstand Dr. SebastianBrandis in München überreicht. Véronique Witzigmann gilt alsFeinkost-Expertin für Süßes."Wir freuen uns sehr, dass Véronique Witzigmann uns künftig alsBotschafterin unterstützen wird. Sie kennt unsere Arbeit in Äthiopienaus eigener Anschauung und weiß, wie wichtig die Unterstützung fürdie Menschen dort ist", sagt Sebastian Brandis bei der Ernennung.Brandis weiter: "Wir bedanken uns für das bisherige großartigeEngagement von Véronique Witzigmann und freuen uns, auf die nochengere Zusammenarbeit.""Kinder sind unsere Zukunft, egal wo auf dieser Welt."Véronique Witzigmann unterstützt bereits seit vielen Jahren dieInitiative "Spitzenköche für Afrika". Eine Reise in dieProjektgebiete von Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe motivierte sie,sich noch stärker für die Verbesserung der Lebensumstände derMenschen in Äthiopien zu engagieren: "Es sind die Bilder und dieGeschichten der Menschen, die mich auch heute noch bewegen und denkenließen: Hier muss doch geholfen werden. Es berührte mich sehr zusehen, unter welch dürftigen Bedingungen die Kinder im ländlichenÄthiopien unterrichtet werden. Kinder sind doch unsere Zukunft, egalwo auf dieser Welt." Véronique Witzigmann wird sich besonders für dasThema Ernährung sowie für Kinder und Jugendliche in Äthiopieneinsetzen."Die ehrenamtlichen Botschafter der Stiftung Menschen für Menschen- Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe sind: Willi Auerbach (Zauberer undIllusionist) Bittenbinder (Funk- und Soulband), Ralf Bos (Unternehmerund Initiator von "Spitzenköche für Afrika"), Tirnesh Dibaba(Olympiasiegerin und Weltmeisterin), Haile Gebreselassie(Weltrekordläufer), Killerpilze (Rockband), Sara Nuru (Model undUnternehmerin), Julia Simic (Fußballerin),Talia Bos und AlexanderKochanowski (Initiatoren von "Spitzenwinzer für Äthiopien") sowieVéronique Witzigmann.Über Véronique WitzigmannVéronique Witzigmann wurde 1970 in Washington, D.C. geboren. Heutewohnt die Tochter von Eckart Witzigmann, Deutschlands erstemDrei-Sterne-Koch, mit ihrer Familie in München. Die österreichischeUnternehmerin gilt nicht nur in Gastronomiekreisen als Expertin fürSüßes.2005 gründete Véronique Witzigmann ihr Label für Feinkostproduktemit der Herstellung von Fruchtaufstrichen und Chutneys. Seitdemerweitert sie ihr Geschäftsfeld im Süßspeisenbereich kontinuierlich.Dazu zählt ein süßer Catering-Service für Veranstaltungen undRestaurants (https://www.veronique-witzigmann.de/).Ihre Erfahrungen im Bereich des sogenannten Frontalkochens lässtVéronique Witzigmann einfließen in ihre Back-Workshops, aber auch inKochsendungen im Internet und TV. Zudem gibt sie ihr Fachwissenweiter als Autorin von Kochbüchern zur süßen Küche - prämiert zumTeil mit der Silbermedaille der Gastronomischen Akademie Deutschlandse.V., kurz GAD.Über Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz BöhmsÄthiopienhilfe leistet seit über 37 Jahren nachhaltige Hilfe zurSelbstentwicklung in Äthiopien (www.menschenfuermenschen.de). ImRahmen integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschenfür Menschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus denBereichen Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen.Den Grundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägtseit 1993 durchgängig das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschensetzt die Maßnahmen derzeit in elf Projektgebieten mit rund 620 festangestellten und fast ausschließlich äthiopischen Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern um.SpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: https://www.menschenfuermenschen.de/online-spenden/Informationen über die Stiftung Menschen für Menschen - KarlheinzBöhms Äthiopienhilfe unter www.menschenfuermenschen.de und beiFacebook und YouTube.Pressekontakt:Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms ÄthiopienhilfeErich JeskeBrienner Straße 4680333 MünchenE-Mail: erich.jeske@menschenfuermenschen.orgTel.: +49 89 383979-87Fax: +49 89 383979-70Original-Content von: Die Stiftung Menschen für Menschen, übermittelt durch news aktuell