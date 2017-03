Stiftung Menschen für Menschen: Fluchtursachen lassen sich vermeiden / Notwendig sind Maßnahmen zur Selbstentwicklung, Ernährungssicherheit und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze (FOTO)

München/Berlin (ots) -Derzeit sind nach Angaben des UNHCR über 65 Millionen Menschenweltweit auf der Flucht vor Krieg, Hunger, Elend und der darausfolgenden Perspektivlosigkeit. "Unser aller Aufgabe in den nächstenJahren ist es, gemeinsam Lösungen gegen diese Ursachen zu finden. Esgilt Kinder, Frauen und Männer in weniger entwickelten Regionen dabeizu unterstützen, aus eigener Kraft ein Leben in Würde zu führen,Jugendlichen eine berufliche Perspektive in ihrer Heimat zu geben undFamilien eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen, in der siedauerhaft unabhängig von fremder Hilfe sind," erklärt Peter Renner,Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz BöhmsÄthiopienhilfe am Mittwoch (8. März 2017) vor Journalisten in Berlin."Weder Grenzzäune noch Abschottung werden helfen. Die Menschenbrauchen die Chance auf ein besseres Leben in ihrer Heimat. Nur solassen sich auf Dauer Fluchtursachen vermeiden", meint Menschen fürMenschen-Vorstand Renner, der u.a. für die Projektarbeit derOrganisation in Äthiopien zuständig ist.Wie kann das gelingen? Welche Maßnahmen müssen umgesetzt werden,damit Perspektiven geschaffen werden - Perspektiven für die Menschenin ihrer jeweiligen Heimat? Weltweit gehören dazu Bildung,nachhaltiger Ackerbau und Aufforstung, medizinische Versorgung sowieArbeitsplätze. Die Stiftung Menschen für Menschen, gegründet vomehemaligen Schauspieler Karlheinz Böhm, ist damit seit über 35 Jahrenin Äthiopien erfolgreich tätig.Für Peter Renner sind die drei folgenden Bereiche wesentlicheFaktoren zur Vermeidung von Fluchtursachen:- Hilfe zur Selbstentwicklung- Ernährungssicherheit- Arbeitsplätze und EinkommenEntscheidend ist die Hilfe zur SelbstentwicklungDie Menschen in Afrika müssen einen selbstbestimmtenEntwicklungsweg gehen. Entwicklungsmodelle aus anderen Teilen derWelt können nicht einfach übertragen werden, da von einerindividuellen äthiopischen Situation und Voraussetzung ausgegangenwerden muss. Benötigt werden auf Regionen zugeschnittene Lösungenstatt oberflächliche länder- oder gar kontinentübergreifendeKonzepte.Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist, dassBegünstigte von Entwicklungsprojekten in Afrika in Entscheidungeneingebunden werden. Auf diese Weise können sie zukünftig unabhängigvon fremder Hilfe werden.Die tatsächlichen Bedürfnisse der Bevölkerung müssen imMittelpunkt stehen, um daraus konkrete und miteinander verbundeneMaßnahmen abzuleiten. Projekte wie der Bau einzelner Schulen odereinzelner Brunnen helfen langfristig nicht, die Lebensbedingungen derMenschen insgesamt zu verbessern. Dazu sind abgestimmte undstrategisch langfristig geplante Maßnahmen notwendig, welche diegesamten Lebensumstände der Menschen umfassen.Ernährungssicherheit durch Eigeninitiative ist grundlegendEines der größten und drängendsten Probleme in nahezu allen armenLändern südlich der Sahara ist die fehlende Ernährungssicherheit. Invielen Regionen Afrikas sind Hunger und Mangelerscheinungen immernoch weit verbreitet, Millionen von Menschen ständig aufNahrungsmittelhilfe angewiesen. Die Produktivität in derLandwirtschaft ist im Vergleich zu anderen Weltregionen deutlichgeringer. Die einseitige Übernutzung des Bodens ist erheblich, waswiederum oft zu Ernteausfällen führt und Erosion begünstigt. DieErnte wird meist überwiegend für die eigene Familie verwendet. Nurein kleiner Teil kann auf lokalen Märkten gewinnbringend verkauftwerden.Im Rahmen der sogenannten integrierten landwirtschaftlichenEntwicklungsprojekte stellt Menschen für Menschen den Bauernfamilienbeispielsweise verbessertes Saatgut für Getreide oder neueGemüsesorten zur Verfügung. In Trainings werden den Menschentechnisch fortschrittliche Anbaumethoden gezeigt. Sie erhalten damiteine verbesserte Kenntnis über nachhaltige Anbau- undBewässerungsmethoden.In Zusammenarbeit mit der Bevölkerung werden durch Menschen fürMenschen Bewässerungsanlagen, Wasserreservoire, Nachtspeicher undStaubecken gebaut, Boden- und Wasserkonservierungsmaßnahmen(Terrassierungen, Dämme) sowie biologische Konservierungsmaßnahmen(mit tiefwurzelnden Pflanzen, z.B. Vertivergras) durchgeführt.Tausende von Baumsetzlingen werden in Aufforstungsprogrammengepflanzt. Dies führt zu einer nachhaltigen Landwirtschaft und somitlangfristig zu Ernährungssicherheit.Wesentlich ist die Schaffung von Arbeitsplätzen und EinkommenOhne Jobs und Einkommen gibt es keine Perspektive und keineHoffnung im Herkunftsland. Beispielsweise in Äthiopien, einem Land,in dem der Altersdurchschnitt bei 17,8 Jahren liegt, brauchen vorallem junge Menschen in ländlichen Regionen eine Beschäftigung miteinem regelmäßigen Einkommen. Es müssen dringend Jobs vor allem imAgrar- und im Handwerksbereich entstehen.Weder die Maßnahmen und Projekte der Länder noch die Aktionen derHilfsorganisationen allein werden ausreichen, genügend Arbeitsplätzein Äthiopien zu schaffen. Die Wirtschaft in Deutschland und in Europaist gefordert, sich in dem Land am Horn von Afrika zu engagieren.Während zahlreiche Unternehmen aus anderen Ländern bereits inÄthiopien investieren, sind deutsche Unternehmen noch sehrzurückhaltend. Dabei gibt es viele gut ausgebildete junge Menschen imLand."Unsere tägliche Arbeit vor Ort, die mit den Begünstigtengemeinsam geplant und den Verhältnissen und Gegebenheiten angepasstwird, ist seit 35 Jahren erfolgreich. Nur so werden Perspektiven undHoffnung für die Menschen vor Ort geschaffen", betont Peter Renner.Weitere Informationen unter:UNHCR, Flucht und Vertreibung 2015 drastisch gestiegen:http://ots.de/isJCICIA FactbookInformationen über Menschen für Menschen finden Sie hier:www.menschenfuermenschen.deBesuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken: Facebook,Twitter, YouTube und InstagramSpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: www.menschenfuermenschen.deÜber Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 35 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass...?". Die Stiftungträgt durchgängig seit 1993 das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschensetzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 740festangestellten und fast ausschließlich äthiopischenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.