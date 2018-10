Stiftung Kinderland verleiht erstmals Lehrerpreis: 75.000 Euro für mehr Nachhaltigkeit an Schulen (FOTO)

Stuttgart (ots) -Im Mai 2019 ehrt die Stiftung Kinderland zum ersten MalLehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg, die sich besonders fürNachhaltigkeit an ihren Schulen einsetzen. Der neue Lehrerpreis istmit dreimal 25.000 Euro Preisgeld dotiert; bis zum 30. Novemberkönnen Lehrkräfte von ihren Schulen nominiert werden.Denken und Handeln mit Blick auf die ökologischen, sozialen undwirtschaftlichen Herausforderungen der Zukunft sind wichtiger denn je- und sollten schon früh in der Schule ausgebildet werden. Der neueLehrerpreis der Stiftung Kinderland würdigt deshalb herausragendeLeistungen und besonderes Engagement im Bereich Bildung fürnachhaltige Entwicklung (BNE). Winfried Kretschmann,Ministerpräsident von Baden-Württemberg, übernimmt dieSchirmherrschaft für den Lehrerpreis, der 2019 erstmals verliehenwird. Die Auszeichnung richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer, die inden Klassenstufen drei bis sechs an Schulen in Baden-Württembergunterrichten und ihren Schülern den Stellenwert sozialer,ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit auf anschauliche Artvermitteln - etwa mithilfe besonderer Lern- und Lehrmethoden imUnterricht oder auch in außerschulischen Projekten. "Der neueLehrerpreis soll das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung anSchulen weiter stärken", erklärt Christoph Dahl, Geschäftsführer derBaden-Württemberg Stiftung. "Zusammen mit den Lehrern möchten wirKinder dafür sensibilisieren, wie sich ihr Verhalten auf Gesellschaftund Umwelt auswirkt; und das nicht nur in der Gegenwart, sondern auchin der Zukunft. Lehrerinnen und Lehrer, die sich kreativ für diesesThema einsetzen, verdienen unsere besondere Anerkennung."Preisverleihung in BerlinBewerbung und Auswahl für den Preis verlaufen in vier Schritten:Zunächst nominieren die Schulleitung oder das Lehrerkollegiumvorbildliche Lehrerinnen oder Lehrer, die sich besonders für denBereich BNE in den Klassenstufen drei bis sechs aller Schulen inBaden-Württemberg einsetzen. Die Nominierungsfrist endet am 30.November. In einem zweiten Schritt lädt die Stiftung KinderlandBaden-Württemberg die nominierten Personen ein, sich für denLehrerpreis zu bewerben. Die Frist dafür endet am 15. Februar 2019.In einem dritten Schritt prüft ein Expertengremium die Bewerbungenund empfiehlt anschließend drei Lehrkräfte für den Lehrerpreis. Diedrei ausgewählten Lehrerinnen und Lehrer reisen schließlich zusammenmit ihrer Schulleitung zur Preisverleihung nach Berlin. Das Preisgeldin Höhe von jeweils 25.000 Euro geht an die erfolgreichen Schulen, umweitere Projekte im Bereich BNE zu realisieren. Der Lehrerpreis derStiftung Kinderland Baden-Württemberg wird am 3. Mai 2019 in Berlinverliehen. Medienpartner ist die Kinderzeitschrift ZEIT LEO.Die Nominierung für den Lehrerpreis der Stiftung KinderlandBaden-Württemberg erfolgt online unter www.lehrerpreis-bw.de.Stiftungsprofile:Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein lebendiges undlebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie ebnet den Weg fürSpitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und denverantwortungsbewussten Umgang mit unseren Mitmenschen. DieBaden-Württemberg Stiftung ist eine der großen operativen Stiftungenin Deutschland. Sie ist die einzige, die ausschließlich undüberparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs investiert - unddamit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger. www.bwstiftung.deDie Stiftung Kinderland, eine Unterstiftung der Baden-WürttembergStiftung, ist dort aktiv, wo Kinder und Familien Hilfe undUnterstützung benötigen. Sie setzt sich für die Stärkung von Familienund die Schaffung familienfreundlicher Strukturen ein. Kinder sollenoptimale Entwicklungschancen erhalten. Denn wer in Kinder investiert,investiert in die Zukunft unseres Landes. www.stiftung-kinderland.dePressekontakt:Baden-Württemberg Stiftung gGmbHPhilipp JeandréeKriegsbergstraße 42 - 70174 StuttgartFon: +49 (0) 711 248 476-17jeandree@bwstiftung.deOriginal-Content von: Baden-Württemberg Stiftung, übermittelt durch news aktuell