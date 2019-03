Finanztrends Video zu



Neuss (ots) -Die Patientenwebsite www.deine-manndeckung.de des forschendenPharmaunternehmens Janssen Deutschland wurde von der StiftungGesundheit als "Geprüfte Website" zertifiziert. Das Portal derInitiative "Deine Manndeckung" erklärt die wichtigsten Fakten zurFrüherkennung von Prostatakrebs und informiert Betroffene, ihreAngehörigen und Freunde über die Vor- und Nachteile dieser wichtigenUntersuchung. Im Rahmen der Zertifizierung hatten externe Gutachter -Publizisten, Juristen und IT-Experten - die Patientenwebsiteausführlich geprüft. Sie analysierten sie anhand von mehr als 100Kriterien auf publizistische Sorgfalt, Nutzer- undSuchmaschinenfreundlichkeit sowie rechtliche Güte.Die bundesweit tätige Stiftung Gesundheit möchte die Transparenzim Gesundheitswesen fördern und Patienten praktischeOrientierungshilfen bieten. Dazu prüft und zertifiziert sie seit 1996gesundheitsbezogene Ratgeber und seit 2008 auch Websites. DasGütesiegel "Geprüfte Website" zeichnet das Angebot von Janssen alsverantwortungsbewusst, nutzerfreundlich und informativ aus.Zertifizierte Websites bieten sachlich korrekte, klar strukturierteund für den Laien verständliche Beiträge, die medizinischeZusammenhänge verdeutlichen."Wir möchten mit den bereitgestellten Inhalten einen wertvollenund verlässlichen Beitrag in der unübersichtlichen digitalenInformationswelt leisten. Dabei achten wir besonders auf Transparenzund Sicherheit für die User", erklärt Katja Cramer,Patientenbeauftragte bei Janssen. "Wir freuen uns über das Zertifikatund die Wertschätzung unserer Website 'Deine Manndeckung'." Dasforschende Pharmaunternehmen plant, zeitnah weitere Patientenwebsitesvon der Stiftung prüfen zu lassen. Alle Online-Angebote von Janssenfür Patienten finden Sie hier:www.janssen.com/germany/unsere-angebote-fuer-patienten-und-angehoerigeÜber "Deine Manndeckung"Mit dieser Initiative möchte Janssen zusammen mit verschiedenenKooperationspartnern darauf aufmerksam machen, wie wichtig dieFrüherkennung von Prostatakrebs ist. Jedes Jahr erkranken inDeutschland etwa 57.000 Männer neu an Prostatakrebs, der häufigstenKrebsdiagnose bei Männern. Aktionen v.a. rund um Sportevents und dieWebsite www.deine-manndeckung.de dienen dazu, aufzuklären undBerührungsängste von Männern zu nehmen, sich untersuchen zu lassen.Über Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & JohnsonWir forschen für eine Welt, in der Krankheiten der Vergangenheitangehören. Mit diesem Ziel entwickeln wir stets neue Methoden, umErkrankungen vorzubeugen, zu behandeln, zu heilen oder gänzlich zuverhindern. Wir sagen "JA" zu den großen medizinischenHerausforderungen unserer Zeit. Wir kooperieren mit den klügstenKöpfen und wagen uns in Forschungsbereiche vor, die das Potenzialhaben, die Welt der Medizin grundlegend zu verändern. Mit unsereninnovativen Arzneimitteln und Impfstoffen aus unserenSchwerpunktgebieten Onkologie, Immunologie, Psychiatrie undInfektiologie erreichen wir allein in Deutschland mehr als fünfMillionen Menschen.Janssen ist eines der weltweit größten und innovativstenforschenden Pharmaunternehmen mit über 40.000 Mitarbeitern. InDeutschland beschäftigt die Janssen-Cilag GmbH mit Sitz in Neuss rund900 Mitarbeiter. Sie ist Teil der Janssen Pharmaceutical Companies ofJohnson & Johnson. Erfahren Sie mehr auf www.janssen.com/germany.Folgen Sie uns auf @janssen_presse.Pressekontakt:PRESSESTELLEJanssen DeutschlandBirgit WeidhaseTel.: +49 (0) 2137 955 4524presse@janssen-deutschland.deOriginal-Content von: Janssen-Cilag GmbH, übermittelt durch news aktuell