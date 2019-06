Berlin (ots) -ALMS ist die größte internationale Konferenz zu Fragen desAusstellens und des Archivierens queerer Kunst, Kultur und Geschichteund steht für LSBTIQ+ Archives, Libraries, Museums and SpecialCollections. Die Konferenz umfasst ein vielfältiges Angebot von ca.200 Vorträgen, Workshops und Performances, Ausstellungen undInstallationen, Theaterabend und Filmnacht. Es werden 400Teilnehmende aus 40 Ländern erwartet.Die Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ)unterstützt die Teilnahme von Expert*innen aus Osteuropa und Israelmit Stipendien und fördert die Ausstellung von Katarzyna Remin(Campaign Against Homophobia, Warschau) "Berlin - Yogyakarta: FromHitler's terror against homosexuals to human rights today", die aufder Konferenz gezeigt wird:https://queeralmsberlin2019.de/art-presentations-film-matinees/Unter dem Titel "Queering Memory. Archives - Arts - Audiences"wird diskutiert, wie sich die Zukunft mit dem Erfahrungsschatzqueerer Geschichte verteidigen lässt. Wie kann Vielfalt erinnert undsichtbar werden? Wie können sich Archive und Museen an aktuellenAuseinandersetzungen um die Anerkennung sexueller undgeschlechtlicher Vielfalt beteiligen? Welche Möglichkeiten eröffnenkünstlerische Interventionen im Umgang mit historischen Sammlungen?Programm unter: www.queeralmsberlin2019.deÜber die Stiftung EVZ und ihre FörderschwerpunkteDie Stiftung EVZ wurde im Jahr 2000 gegründet, umZwangsarbeiter*innen während der Zeit des Nationalsozialismus zuentschädigen. Seit 2001 leistet die Stiftung EVZ zudem humanitäreHilfe für Überlebende, fördert die Auseinandersetzung mit derVergangenheit und stärkt zivilgesellschaftliches Engagement inMittel- und Osteuropa.Pressekontakt:Andreas Pretzel, Conference Manager ALMS Conference Berlin 2019c/o Magnus-Hirschfeld-GesellschaftTaubenstr. 110117 Berlinalms2019@magnus-hirschfeld.deStiftung EVZNadine ReimerTel. +49 (0) 30 25 92 97-85reimer@stiftung-evz.dewww.stiftung-evz.deOriginal-Content von: Stiftung EVZ, übermittelt durch news aktuell