Stiftung der Deutschen Wirtschaft: Gründerschmiede für Unternehmerpersönlichkeiten von morgen / Aktuelle Bewerbungsfristen

Berlin (ots) - Laut aktuellem Global Entrepreneurship Monitor(GEM) sind die Rahmenbedingungen für Gründerinnen und Gründer inDeutschland alles andere als optimal. Dies liegt auch an der nichtausreichenden schulischen und außerschulischen Gründungsbildunghierzulande. Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) fördertgezielt den Unternehmergeist bei jungen Menschen. Aktuell laufen fürGründungsinteressierte die Bewerbungsfristen für zweiFörderprogramme: Studierende und Promovierende aller Fächer, die ineinem geschützten Rahmen Start-up-Luft schnuppern und ihreunternehmerische Idee mit professioneller Unterstützungweiterentwickeln möchten, können sich bis zum 14. Oktober 2018 fürdie Gemeinschaftsinitiative Herausforderung Unternehmertum der HeinzNixdorf Stiftung und der sdw bewerben. Young Professionals, die ihremGründungsvorhaben durch eine Weiterqualifizierung imenglischsprachigen Ausland einen Kick geben wollen, haben bis 26.November 2018 Zeit, sich um das Hans Weisser Stipendium in der sdw zubewerben.Dr. Arndt Schnöring, Generalsekretär der Stiftung der DeutschenWirtschaft, erläutert das Engagement für mehr Gründungskultur: "JungeMenschen mit Unternehmergeist sind Zukunftsgestalter, diewirtschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Daherentwickeln wir Unternehmerpersönlichkeiten von morgen. Für viele, dienicht sofort den Schritt ins kalte Wasser wagen, ist es hilfreich,sich zunächst ohne volles Risiko auszuprobieren. Im ProgrammHerausforderung Unternehmertum beispielsweise können sich dieTeilnehmerinnen und Teilnehmer intensiv mit der Frageauseinandersetzen, ob Gründen für sie persönlich eine beruflicheOption ist." Daraus seien mittlerweile etliche erfolgreicheUnternehmen entstanden.Zum Angebot der sdw gehören darüber hinaus ein jährlicherStart-up-Kongress in Berlin, auf dem sich Gründungsinteressierte ausganz Deutschland miteinander vernetzen können, sowie ein Gründer- undUnternehmerforum, bei dem die Stiftung Hand in Hand mit ihremAlumni-Verein zusammenarbeitet. Auch Schülerinnen und Schülernunterbreitet die sdw Angebote zum Thema Unternehmertum.Mehr Informationen zu Herausforderung Unternehmertum unterwww.herausforderung-unternehmertum.de/bewerbung sowie zum HansWeisser Stipendium unter: www.sdw.org/hans-weisser-stipendium.Bildmaterial gibt es unter: http://bit.ly/StartupStiftung2018