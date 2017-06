Stiftung Aktive Bürgerschaft zeichnet fünf Schulen für ihre Verknüpfung von Engagement und Lernen aus / Experten diskutierten aktuelle Trends von Service Learning (FOTO)

Berlin (ots) -Schulisches Lernen und gleichzeitig Demokratie und Engagementfördern: Das geht mit der Lehr- und Lernmethode Service Learning. Fürihre besonders gute Umsetzung wurden gestern in Berlin fünf Schulenausgezeichnet, die am Service-Learning-Wettbewerb der Stiftung AktiveBürgerschaft teilgenommen hatten: die Ernst-Reuter-Schule inKarlsruhe (Baden-Württemberg), die Heinz-Nixdorf-Gesamtschule inPaderborn (Nordrhein-Westfalen), die Integrierte GesamtschuleKreyenbrück in Oldenburg (Niedersachsen), die Regenbogenschule inStolberg (Nordrhein-Westfalen) und das StädtischeJohannes-Sturmius-Gymnasium Schleiden (Nordrhein-Westfalen). DieAuswahl traf eine unabhängige Fachkommission.Fünf Laudatoren überreichten die Urkunden und würdigten dieLeistungen der Gewinner-Schulen:Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe (Baden-Württemberg)Tanja Schuhen, Lehrerin am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wiehl undKommissionsmitglied des Service-Learning-Wettbewerbs, überreichte dieUrkunde an die Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe und sagte in ihrerLaudatio: "Die Schule hat ein eigenes Unterrichtsfach für Engagementeingerichtet und steht für eine starke und auf Dauer angelegteVerankerung von Service-Learning und Schule als Lebensort."Heinz-Nixdorf-Gesamtschule in Paderborn (Nordrhein Westfalen)Der Heinz-Nixdorf-Gesamtschule in Paderborn überreichte GünterVogt, Mitglied im Vorstand der Stiftung Aktive Bürgerschaft undstellv. Vorstandsvorsitzender der Volksbank Paderborn-Höxter-DetmoldeG, die Urkunde und sagte: "Die Gesamtschule hat von Anfang anService Learning in ihre Aktivitäten und ihr Selbstverständnisaufgenommen. Das Kollegium hat dies stets weiterentwickelt und sichdabei mit außerschulischen Partnern vernetzt. Davon können alleprofitieren."Integrierte Gesamtschule Kreyenbrück in Oldenburg (Niedersachsen)Birgit Berendes, Schulleiterin a. D. der Sekundarschule Möhneseeund Kommissionsmitglied des Service Learning Wettbewerbs, hob inihrer Rede bei der Urkundenübergabe hervor: "Die IGS Kreyenbrücküberzeugt durch die Verankerung von Service Learning in einem eigenenUnterrichtsfach 'Lernen durch Engagement' und in Wahlpflichtkursensowie die Einbindung weiterer ehrenamtlicher Aktivitäten in dieUnterrichtszeit."Regenbogenschule in Stolberg (Nordrhein-Westfalen)Werner Böhnke, Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung AktiveBürgerschaft und stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der DZ BANK AGsagte in seiner Laudatio über die Regenbogenschule, Stolberg: "In dersozialgenial-AG wechseln die Förderschüler die Rollen: Sie wirken inder Gesellschaft mit, statt nur Empfänger von Hilfe zu sein. Dasstärkt die jungen Menschen und hilft ihnen auch bei anderenAktivitäten."Städtisches Johannes-Sturmius-Gymnasium Schleiden(Nordrhein-Westfalen)Über das Städtische Johannes-Sturmius-Gymnasium Schleiden sagteDr. Cornelius Riese, Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung AktiveBürgerschaft und Mitglied des Vorstands der DZ BANK AG: "ServiceLearning ist in der ganzen Schule Programm. Besonders beeindruckendist die geschickte Anbindung an regionale und internationale Akteure,die mutig auch historisch und politisch herausfordernde Denkmäler,wie die von den Nationalsozialisten seinerzeit errichteteNS-Ordensburg Vogelsang, einbezieht."2. Service Learning FörderkonferenzDie Auszeichnung der Schulen fand am 31. Mai 2017 im Rahmen der 2.Service Learning Förderkonferenz der Stiftung Aktive Bürgerschaft inBerlin statt. Die fünf Schulen präsentierten ihre Konzepte und ihrePraxis dem dortigen Fachpublikum. Die Stiftung Aktive Bürgerschafthatte zu dieser Veranstaltung Fachleute aus Bildungspolitik und-verwaltung eingeladen, ebenso Vertreter von Bildungsförderern ausWirtschaft, Stiftungswesen und Verbänden. Die Aktive Bürgerschaftwill mit dem Wettbewerb und der Veranstaltung auf dasInnovationspotenzial von Service Learning für Bildung und Engagementaufmerksam machen und die Weiterentwicklung und Verbreitung desKonzeptes vorantreiben. Im Wettbewerb haben sich in diesem Jahrbundesweit 35 Schulen beworben."Schülerinnen und Schüler werden zukünftig über Kompetenzenverfügen müssen, die sich wesentlich von denen, die für frühereGenerationen wichtig waren, unterscheiden", sagte derStiftungsratsvorsitzende der Aktiven Bürgerschaft Werner Böhnke beiseiner Begrüßung. "Junge Menschen werden sich flexibel und schnellauf unterschiedliche und komplexe Situationen einstellen müssen,nicht nur im Berufsleben, sondern auch in der Mitgestaltung derGesellschaft. Sie werden mit dem, was sie gelernt haben, neue, heutenoch unbekannte Fragen beantworten müssen. Es wird darauf ankommen,Wissen nicht nur einfach abrufen zu können, sondern es situativanzuwenden und neu zu interpretieren. Die dafür nötigen Kompetenzenfördert Service Learning."HintergrundService Learning ist ein Bildungskonzept, das bürgerschaftlichesEngagement und Unterricht verbindet. Es fördert sowohl Bildung alsauch Bürgerengagement und Demokratieverständnis. 2009 hat dieStiftung Aktive Bürgerschaft in Nordrhein-Westfalen dasService-Learning-Programm "sozialgenial - Schüler engagieren sich"gestartet. Bislang haben sich über 80.000 Schülerinnen und Schüleraus 600 Schulen im Rahmen von sozialgenial in 2.000 Projektenengagiert. sozialgenial wird gefördert von der DZ BANK AG undweiteren Genossenschaftsbanken.Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des LandesNordrhein-Westfalen unterstützt sozialgenial seit dem Programmstart.Seit 2017 gibt es sozialgenial auch in Hessen mit Unterstützung desLandes. Die Zusammenarbeit entstand als Folge der 1. 