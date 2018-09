Stiftung Aktive Bürgerschaft auf dem Bürgerfest des Bundespräsidenten / Social-Media-Star Faye Montana unterstützt Stiftungsprogramm sozialgenial

Berlin (ots) - Die Stiftung Aktive Bürgerschaft präsentiert ihreArbeit und ihr Wirken auf dem Bürgerfest des Bundespräsidenten imPark von Schloss Bellevue. Zum Tag des offenen Schlosses am Samstag,8. September 2018 sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlichwillkommen. Am Stand der Stiftung können sich Besucher über dieArbeit und das Programm "sozialgenial - Schüler engagieren sich"informieren, den interaktiven Bürgerstiftungsfinder ausprobieren undan einer Fotoaktion teilnehmen.Für "sozialgenial" konnten wir die Schülerin, Sängerin undInfluencerin Faye Montana gewinnen, die nach ihrem Auftritt um 14.30Uhr am Stand der Stiftung eine Foto-Autogrammstunde geben wird. Die14-Jährige ist eine der jüngsten und prominentestenSocial-Media-Vertreterinnen ihrer Generation. Faye Montana setzt sichfür die Idee von soziagenial - Schüler engagieren sich ein und sagt:"sozialgenial - Schüler engagieren sich ist wie Unterricht, nur vielbesser."Mit dem interaktiven Bürgerstiftungsfinder können Menschen, diesich engagieren möchten, gezielt die Bürgerstiftung in ihrer Stadtoder Region finden. In drei Schritten formulieren sie ihreEngagementwünsche und können direkt mit der Bürgerstiftung in Kontakttreten. Wer sich vorher über die Bürgerstiftung informieren will,findet dazu Zahlen und Fakten.Die Fotoaktion am Stand der Stiftung Aktive Bürgerschaft unter demMotto "Engagement stärkt Demokratie!" bietet allen Besuchern dieGelegenheit, ein öffentliches Statement für unsere freiheitlichedemokratische Grundordnung zu setzen und gleichzeitig eine Erinnerungan das Bürgerfest des Bundespräsidenten 2018 mitzunehmen.Hintergrundinformationensozialgenial - Schüler engagieren sich"sozialgenial - Schüler engagieren sich" ist dasService-Learning-Programm der Stiftung Aktive Bürgerschaft. ServiceLearning verbindet Unterricht und bürgerschaftliches Engagementmiteinander: Schülerinnen und Schüler engagieren sich für ihreMitmenschen und die Gesellschaft - unabhängig von ihrer Schulform undihrer sozialen Herkunft. Die Engagementprojekte werden im Stundenplanverankert und tragen dazu bei, demokratische Kompetenzen undEinstellungen bei Kindern und Jugendlichen zu fördern.BürgerstiftungenBürgerstiftungen sind Mitmach-Stiftungen. Jeder kann sichehrenamtlich in einer Stiftung von Bürgern für Bürger engagieren undso die Gesellschaft vor Ort mitgestalten - mit Geld, Zeit und Ideen.Für ein gutes Zusammenleben, für bessere Startchancen von Kindern undJugendlichen, für die Integration von Geflüchteten, für Kultur,Denkmal- oder Umweltschutz.Stiftung Aktive BürgerschaftDie gemeinnützige Stiftung Aktive Bürgerschaft ist dasKompetenzzentrum für Bürgerengagement der VolksbankenRaiffeisenbanken. Sie unterstützt bundesweit die mehr als 400Bürgerstiftungen bei Managementaufgaben, Projekten und der Gewinnungvon Stiftern und Aktiven. Mit dem Service-Learning-Programmsozialgenial unterstützt sie mehr als 700 Schulen inNordrhein-Westfalen und Hessen darin, junge Menschen frühzeitig anehrenamtliches Engagement heranzuführen.Weitere Informationen: www.aktive-buergerschaft.dePressevertreter wenden sich bitte an:Caroline DeilmannPresse und KommunikationTel. 030 2400088-18E-Mail: caroline.deilmann@aktive-buergerschaft.deKatja HartmannVeranstaltungs-ManagerinTel. 030 2400088-17E-Mail: katja.hartmann@aktive-buergerschaft.deOriginal-Content von: Stiftung Aktive Bürgerschaft, übermittelt durch news aktuell