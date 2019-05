Stifterverband: Steuerliche Forschungsförderung ist ein positives Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland

Berlin/Essen (ots) - In Deutschland soll eine steuerlicheFörderung für Forschung und Entwicklung (FuE) eingeführt werden. DasBundeskabinett hat heute nach jahrelangen Diskussionen einenGesetzesentwurf zur so genannten Forschungszulage verabschiedet. DerStifterverband begrüßt den Kabinettsbeschluss:"Die Einführung der steuerlichen Forschungsförderung ist einbedeutendes positives Signal für den InnovationsstandortDeutschland", sagt Andreas Barner, Präsident des Stifterverbandes:"Auch wenn wir in Deutschland bereits auf hohem Niveau inInnovationen investieren, müssen wir diese Anstrengungen weiterverstärken, um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können.Denn die meisten anderen EU- und OECD-Länder nutzen ein derartigesFörderinstrument bereits. Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderungvon Forschung und Entwicklung werden die richtigen Rahmenbedingungengeschaffen, um nicht zuletzt das Forschungspotenzial der kleinen undmittelständischen Unternehmen auszuschöpfen und weiter auszubauen.Das bedeutet mehr Vielfalt in der Forschungslandschaft."Die Deckelung der FuE-Förderung auf förderfähige Personalkostenist in Höhe von maximal zwei Millionen Euro vorgesehen. Bei25-prozentiger Förderquote beträgt die höchste Fördersumme somit500.000 Euro. "Dies ist für kleine und mittelständische Unternehmeneine relevante Größe, aber nicht für größere Unternehmen, bei denenForschungsausgaben zumeist deutlich höher sind. Gerade wenn es um dieStandortentscheidung großer forschender Unternehmen geht, sindstärkere Anreize, vergleichbar denen anderer europäischer Länder,notwendig", erklärt der Präsident des Stifterverbandes.Barner hebt außerdem hervor: "Durch die unbefristete steuerlicheFörderung von FuE-Ausgaben bekommen die Unternehmen auch dienotwendige Planungssicherheit. Das ist ein wichtiger Faktor, umexzellentes Forschungspersonal zu halten und zu gewinnen. Davonprofitieren nicht nur die Unternehmen selbst, sondern der gesamteInnovationsstandort Deutschland."Über den StifterverbandIm Stifterverband haben sich rund 3.000 Unternehmen,Unternehmensverbände, Stiftungen und Privatpersonenzusammengeschlossen, um Wissenschaft und Bildung gemeinsamvoranzubringen. Mit Förderprogrammen, Analysen undHandlungsempfehlungen sichert der Stifterverband die Infrastrukturder Innovation: leistungsfähige Hochschulen, starkeForschungseinrichtungen und einen fruchtbaren Austausch zwischenWirtschaft und Wissenschaft. Als einzige Institution in Deutschlanderhebt die Wissenschaftsstatistik im Stifterverband im Auftrag desBundesministeriums für Bildung und Forschung die FuE-Aktivitäten derdeutschen Wirtschaft. www.stifterverband.orgPressekontakt:Moritz Kralemann, PressesprecherT 030 322982-527moritz.kralemann@stifterverband.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell