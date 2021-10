Stifel Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Stifel, die im Segment "Investment Banking & Brokerage" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.10.2021, 12:56 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 77.26 USD.

Unsere Analysten haben Stifel nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,78 Prozent und liegt damit 4,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,03). Die Stifel-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Stifel-Aktie ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Stifel erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (81,33 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 5,27 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 77,26 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Stifel erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.