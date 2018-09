Unterföhring (ots) -- Eine Koproduktion von Bavaria Fiction, Sky Deutschland und SonarEntertainment- Für Kunden mit Entertainment-Paket alle acht Episoden am 23.11. aufAbruf- Lineare Ausstrahlung immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgenauf Sky 1 HD- Trailer zum Download: https://we.tl/t-Wf72H2Eodh- Sonderprogrammierung auf Spiegel Geschichte mit Dokumentationen zumThemaDie mit Spannung erwartete Eventserie "Das Boot" sticht exklusiv bei Sky in See.Ab dem 23. November sind alle acht Episoden der ersten Staffel für Kunden desSky Entertainment-Pakets auf Abruf verfügbar. Die lineare Ausstrahlung erfolgtebenfalls ab dem 23. November immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen aufSky 1. Weitere Wiederholungen finden auf Sky 1 HD, Sky Cinema HD und SkyAtlantic HD statt.Anlässlich des Serienstarts von "Das Boot" präsentiert der Partnersender SpiegelGeschichte eine Themenprogrammierung mit diversen Dokumentationen, wie diedreiteilige Dokureihe "Entscheidung im Atlantik: Der U-Boot-Krieg 1939-45", dieZweiteiler "Silent War - Der Kalte Krieg unter Wasser" und "SchlachtfeldNordsee",; "U-Boote - lautlose Jäger"."Gemeinsam mit Bavaria Fiction und Sonar Entertainment haben wir einebeeindruckende High-End-Serie erschaffen, die den Zuschauer von der ersten biszur letzten Minute in Atem halten wird", sagt Marcus Ammon, Senior VicePresident Film und Entertainment bei Sky: "Unsere neue junge U-Boot-Crew, unteranderem mit Rick Okon, Franz Dinda, August Wittgenstein und Leonard Scheicher,wird auf eine nervenaufreibende Mission geschickt. Daneben haben wir auch einenzweiten Erzählstrang an Land, in La Rochelle, etabliert, der sich mit deraufkeimenden Résistance-Bewegung beschäftigt, in dessen Zentrum Vicky Krieps,Lizzy Caplan und Tom Wlaschiha stehen. 'Das Boot' besticht mit großartigenBildern, einer fantastischen Besetzung sowie einer spannenden und emotionalenStory.""Die Entscheidung, eine originäre Geschichte mit neuen Charakteren zu erzählen,fiel schon sehr früh im Entwicklungsprozess der Serie", sagt Moritz Polter,Executive Producer International Television Series bei Bavaria Fiction. "Wirwollten mit der Serie nicht nur die Sinnlosigkeit des Krieges thematisieren,sondern auch erleben, wie Menschen durch äußere Einflüsse verbogen werden oderan den eigenen Überzeugungen zerbrechen. Die beiden Handlungsstränge zwingenunsere Figuren in Situationen, die das Grauen des Krieges zur See und an Landgreifbar machen. Wir hoffen, dass unsere Serie auch eine neueZuschauergeneration erreicht, denn leider hat das Thema Krieg auch nach mehr als70 Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges nicht an Relevanz verloren."Über "Das Boot":Die Geschichte der neuen Event-Serie Das Boot beginnt im Herbst 1942, zu einerZeit in der die U-Boot-Kriegsführung während des Zweites Weltkrieges immerbrutaler wird. Im Herbst 1942 ist die U-612 im besetzten Frankreich bereit fürihre Jungfernfahrt. Unter ihnen befindet sich auch der neue Kaleun des U-Bootes,Klaus Hoffmann (Rick Okon). Schnell hat die 40-köpfige Besatzung mit denbeengten und klaustrophobischen Bedingungen unter Wasser zu kämpfen. Sie werdenkörperlich und mental an ihre Grenzen getrieben und schließlich beginnenzwischenmenschliche Spannungen die Loyalitäten an Bord auf eine harte Probe zustellen. In der Zwischenzeit gerät die Welt von Simone Strasser (Vicky Krieps)in der Hafenstadt La Rochelle außer Kontrolle. Simone ist hin- und hergerissenzwischen ihrem Zugehörigkeitsgefühl gegenüber Deutschland, der Résistance undeiner gefährlichen und verbotenen Liebe. Dabei lernt sie mehr über sich selbstals jemals zuvor und begibt sich in Lebensgefahr.Facts:Originaltitel: "Das Boot", Dramaserie, D/USA 2018, 8 Episoden à ca. 60 Min.,Regie: Andreas Prochaska. Drehbuch: Tony Saint, Johannes W. Betz. Produzenten:Moritz Polter, Oliver Vogel, Jan S. Kaiser für Bavaria Fiction; Marcus Ammon undFrank Jastfelder für Sky Deutschland; Jenna Santoianni für Sonar Entertainment.Darsteller: Rick Okon, August Wittgenstein, Franz Dinda, Leonard Scheicher,Vicky Krieps, Lizzy Caplan, Tom Wlaschiha, Vincent Kartheiser, James D'Arcy,Thierry Frémont, Rainer Bock, Robert Stadlober, Stefan Konarske.Ausstrahlungstermine:Ab 23. November 2018 für Sky Entertainment Kunden alle acht Episoden verfügbarauf Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf. Parallel dazu immer wöchentlich freitagsin Doppelfolgen ab 20.15 Uhr auf Sky 1HD. Wiederholungen u.a. freitags ab 22.20Uhr und samstags ab 20.20 Uhr und sonntags ab 21.45 Uhr jeweils auf Sky 1 HD,montags ab 20.15 Uhr auf Sky Cinema HD und donnerstags ab 21.15 Uhr auf SkyAtlantic HD.Sonderprogrammierung auf Spiegel Geschichte: "Entscheidung im Atlantik: DerU-Boot-Krieg 1939-45, die dreiteilige Doku am 26.11., ab 20.15 Uhr (alleEpisoden am Stück); "Silent War - Der Kalte Krieg unter Wasser", zweiteiligeDoku am 27.11. ab 21.10 Uhr; "U-Boote - lautlose Jäger" am 27.11. um 22.05 Uhr;"Schlachtfeld Nordsee", zweiteilige Doku am 28.11. ab 20.15 Uhr.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Eurogehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führendenEntertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. SkyDeutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europasführender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in siebenLändern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer siewollen (Stand: Juni 2018).Über Bavaria Fiction:Bavaria Fiction (ehem. Bavaria Fernsehproduktion) zählt zu den erfolgreichstenProduktionsfirmen Europas. Die Tochterfirma von Bavaria Film und ZDF Enterpriseswird von den Geschäftsführern Jan S. Kaiser und Manfred Haus-Pflüger sowie ChiefCreative Officer Oliver Vogel geleitet. Mit rund 17.000 Sendeminuten undSendungen wie "Sturm der Liebe", "Die Rosenheim-Cops", "SOKO Stuttgart", "IngaLindström" und "Dr. Klein" erreicht die Bavaria Fiction jede Woche Millionen vonZuschauern allein in Deutschland. Neben täglichen und wöchentlichen Serien,Reihen wie den Tatort-Formaten und zahlreichen Fernsehfilmen steht die BavariaFiction für aufwändiges Eventfernsehen wie die Mehrteiler "Bella Germania" und"Brecht" sowie für internationale Koproduktionen wie beispielsweise dieHigh-End-Serie "Das Boot".Über Sonar EntertainmentSonar Entertainment ist ein führendes unabhängiges Entertainment-Studio, dasInhalte für ein globales Publikum entwickelt, produziert, finanziert undvertreibt. Wir bieten eine einzigartige Plattform für kreatives Talent dankeines Full-Service-Studios und einer globalen Vertriebsgesellschaft. Unserefinanzielle Stärke und Unabhängigkeit gibt uns die Freiheit, Entwicklungen undProduktionen auf globaler Ebene zu finanzieren und mit den innovativstenGeschichtenerzählern der Branche zusammenzuarbeiten. Zu Sonar EntertainmentsPremium-Serien, die momentan ausgestrahlt, produziert oder entwickelt werden,gehören die zweite Staffel von "Mr. Mercedes" (AT & T AUDIENCE Network fürDIRECTV und AT & T U-verse ), die basierend auf Stephen Kings Roman von David E.Kelley geschrieben wurde; die zweite Staffel von "The Son" mit Pierce Brosnanfür AMC; und die achtteilige Serie Das Boot, die von dem gefeierten Filminspiriert wurde, für Sky. Sonar Entertainment vertreibt auch außerhalbGroßbritanniens die von Ridley Scott für FX und BBC One produzierte Serie"Taboo" mit Tom Hardy. Zu Sonars Dokumentationen und Lifestyle-Serien zählenunter anderem "Texas Metal" für Discovery und "Foods Greatest Hits" für Scripps;im Bereich der Kinder- und Familienserien gehören "Counterfeit Cat", das aufDisney XD in den USA, auf Teletoon in Canada, Hulu und weiteren 200 Ländernweltweit ausgestrahlt wird sowie Disneys "Go Away, Unicorn!" zu SonarsPortfolio. 