Stichtag 12. Mai: 70 Jahre Ende der Berliner Luftbrücke / Hilfsorganisation CARE half 1948 - 1949 mit 200.000 Paketen

Bonn/ Berlin (ots) - Am 12. Mai jährt sich zum 70. Mal das Endeder Berliner Luftbrücke und damit eine der größten Hilfsaktionen derNachkriegsgeschichte in Deutschland. Vom 24. Juni 1948 bis zum 12.Mai 1949 sperrte die Sowjetunion alle Zufahrtswege nach Westberlin.Maßgeblich von den Alliierten in Westdeutschland organisiert, beganndamit die Luftbrücke. Auch CARE beteiligte sich als eines der wenigenprivaten Hilfswerke an der Luftbrücke: Über 200.000 CARE-Paketegelangten mit gecharterten Flugzeugen in das von jeglicher Versorgungabgeschnittene Westberlin."Es war unglaublich. Alles, was da drin war, waren Dinge, die wirnicht hatten. Und dazu auch noch Schlackwurst! Das war wie einLottogewinn", erinnert sich Anita Stapel an die Zeit derBerlin-Blockade, als das CARE-Paket das Überleben der damals starkunterernährten und schwangeren jungen Frau sicherte.Überlebenshilfe - auch unter schwierigen logistischenHerausforderungen, dafür steht CARE auch heute. In über 90 Ländernweltweit setzt sich CARE mit überwiegend einheimischen Kräften fürdie Überwindung von Not, Armut und Ausgrenzung ein, und beteiligtinsbesondere Frauen und Mädchen. Aktuell leistet CARE unter anderemNothilfe nach den Zyklonen Idai und Kenneth in Mosambik undÜberlebenshilfe in den Kriegsregionen in Syrien und im Jemen."In der Berliner Nachkriegszeit waren es Rosinenbomber, heute sindes Boote und Helikopter, über die CARE Menschen mit Lebensmitteln undHygieneartikeln versorgt", berichtet CARE-Nothelferin Ninja Taprogge,die bis vor kurzem das CARE-Team in Mosambik unterstützte.Achtung Redaktionen: Gerne unterstützen wir Sie in derBerichterstattung zum 70. Jubiläum der Berliner Luftbrücke mit:- Historischem und aktuellem Foto- und Filmmaterial der CARE-Hilfe- Kontakt zu CARE-Paketempfängern und Zeitzeugen von damals- Interviewpartnern, die die heutige Hilfe beschreiben- Hintergründe rund um die LuftbrückeCARE erinnert in den kommenden Monaten bei verschiedenen Events andie Luftbrücke und die damit verbundene Bedeutung der Solidarität undHilfe von Mensch zu Mensch.12. Mai: 70. Jahrestag Ende der Berlin Blockade - Feierstunde amLuftbrückendenkmal12. Mai: Fest der Luftbrücke auf dem Tempelhofer Flughafengeländemit großer historischer CARE-Ausstellung sowieZeitzeugeninterviewsCARE ist zudem Charity-Partner des Berlins Airlifts, bei dem rund40 Rosinenbomber über Deutschland fliegen und so die Luftbrückewieder aufleben lassen. Anknüpfend an dieses Event findendeutschlandweit verschiedene Veranstaltungen statt an denen CARE miteinem breiten Angebot aus Ausstellungen und Zeitzeugengesprächenteilnimmt.An folgenden Terminen ist CARE bei den Veranstaltungen des BerlinAirlift vertreten:10. Mai: Wiesbaden-Erbenheim13. /14. / 15. Juni: Jagel und Fassberg16. - 18. Juni: Berlin Schönefeld