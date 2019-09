Stichprobe zu Händlerpreisen auf dem Marketplace: Euro-Rebellion gegen Amazon - Alle Anbieter offerierten im eigenen Shop zumeist weitaus günstigere Preise (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Düsseldorf (ots) -Rund die Hälfte der Onlineshopper wickelt mittlerweile den Kauf imImperium von Amazon ab. Dafür sorgt vor allem die Fülle an Artikelnund Händlern auf dem Marketplace. Doch die Bequemlichkeit kommt teuerzu stehen. Denn viele der gewerblichen Verkäufer offerieren imeigenen Shop weitaus bessere Preise. Fast ein Fünftel waren dieOfferten auf Amazon teurer. Das belegt eine Stichprobe derVerbraucherzentrale NRW.Studien zeigen: Zwei von drei Verbrauchern starten ihreShoppingtour auf Amazon und weit über die Hälfte beendet sie da auch- mit einem Klick auf den "Jetzt kaufen"-Button. Solch Erfolg hatseinen Grund. Der Branchenführer besticht vor allem in punktoAuswahl. Schließlich liegen im Online-Schaufenster neben denungezählten Produkten von Amazon auch abermillionen Artikel tausenderHändler auf dem Marketplace.So entsteht der Eindruck, der Besuch bei Amazon garantiere einenhervorragenden Überblick über die Vielfalt des Webs. EineFehleinschätzung der teuren Art.Was viele nämlich nicht wissen: Ein Großteil der Anbieter auf demMarketplace verkauft seine Waren auch im eigenen Shop. Und das zuoftmals krass unterschiedlichen Preisen.Das jedenfalls zeigte eine Stichprobe der Verbraucherzentrale NRWbei 20 Händlern, die auf dem Amazon-Marketplace und im eigenen Shopauf Kundenfang gingen. Für jeweils fünf Produkte, die die Händlerparallel anboten, verglichen die Tester zeitgleich die Preise.Dabei handelte es sich fast ausschließlich um von Amazonhervorgehobene Produkte: entweder mit einem orangenen Balken("Bestseller Nr. 1") oder mit einem schwarzen ("Amazon's Choice"),der unter anderem für "preisgünstig" steht.Das Ergebnis verblüfft. Denn es galt die Produkt-Faustregel: einHändler - zwei Preise. Und bei 98 der 100 Produkte fand sich derniedrigste Preis im Händler-Shop. Lediglich zweimal hatte dieDependance beim Branchenprimus die Nase vorn. Die Unterschiede in derKalkulation waren beeindruckend. Der Gesamtpreis inklusive Lieferungfür alle 100 Artikel lag am Marketplace fast ein Fünftel (18 Prozent)über dem Preis im Händlershop.Einzelbeispiele zeigten noch drastischere Ausmaße. EinKaffeeautomat etwa wurde im eigenen Onlineshop für 673 Euro verkauft.Bei Amazon waren dagegen 840 Euro fällig - satte 167 Euro mehr. EinenKranwagen wiederum hievte ein Lego-Händler von nahezu 181 Euro(eigener Shop) auf luftige 251 Euro (Amazon).Der Grund für solche Preisdifferenzen: Für die Präsenz auf demMarketplace kassiert Amazon satte Stand- und Verkaufsgebühren von oft15 Prozent und mehr. Kosten, die im eigenen Onlineshop entfallen.Das nutzten offenbar alle Marketplace-Händler in der Stichprobe,um dort deutlich billiger zu verkaufen. Und das gilt bisweilen selbstdann, wenn sie den Top-Preis bei Amazon ausrufen.Beispiel gefällig: Eine Espressomaschine, die ein Technikanbieterbei Amazon zum absoluten Bestpreis von rund 151,16 Euro verkaufte,fand sich im Technik-Shop selbst für schlappe 123,95 Euro. Insgesamtzwölfmal im 100er-Check schlug der Preis im Händlershop sogar denBestpreis bei Amazon.Doch Obacht: Für Schnäppchenjäger und versierte Verbraucher istauch das kein gesetzter Referenzpreis. Wenn die Entscheidung für einProdukt gefallen ist, legen sie auf dem Weg zum "Jetzt-kaufen"-Buttoneinen Zwischenstopp ein: bei mindestens einer Preissuchmaschine.Und die bringt vielfach Erfreuliches aufs Display: noch niedrigerePreise. Als Motivationsbeispiel taugt der Kaffeeautomat, der aufAmazon für 840 Euro und im eigenen Shop für weitaus schmalere 673Euro vertickt wurde. Der Bestpreis eines Konkurrenten aus derSuchmaschine lautete auf 613 Euro - weitere satte 60 Euro Ersparnis.Pressekontakt:Georg Tryba0211/38 09 108georg.tryba@verbraucherzentrale.nrwOriginal-Content von: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V., übermittelt durch news aktuell