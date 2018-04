Steyr am Nationalpark - BILD

Historische ArchitekturschätzeSteyr (ots) - Die 1000-jährige Stadt Steyr ist ein Juwelmittelalterlicher Städtebaukunst. Nach Wien, Salzburg und Graz hatSteyr die meisten denkmalgeschützten Bauten in Österreich.Anlässlich des "European Year of Cultural Heritage" werden heuererstmals liebevoll restaurierte Architekturdenkmäler derÖffentlichkeit präsentiert. Die kompetenten Mitarbeiter derAltstadterhaltung Steyr bieten exklusive Führungen durch historischePrivathäuser an.Auftakt macht am 8. April 2018 das Stalzerhaus, gefolgt vomBummerlhaus am 16. Juli 2018.Soeben erschienen ist die Schatzkarte Steyr, erhältlich im SteyrerTourismusbüro. Der Stadtplan mit Rätselrallye lädt zu einerEntdeckungsreise für die ganze Familie und macht es einfach, aufeigene Faust mit Spiel und Spaß die 1000-jährige Stadt zu erkunden.Josef Werndl, Industriepionier und Gründer der Steyrer Werke, ist derimaginäre Reisebegleiter und führt zu den schönstenSehenswürdigkeiten der Stadt.Jeden Samstag um 14 Uhr führen zertifizierte Guides zu verstecktenArchitekturschätzen. Hinterhöfe, besondere Plätze, bewegendeGeschichten und Anekdoten sind die Schwerpunkte bei diesen spannendenZeitreisen.Die Architektur bildet die Kulisse für das rege Kulturleben derStadt. Historische Gemäuer beheimaten Theater, Museen, Galerien undAteliers. Der historische Stadtplatz ist immer wieder einzigartigeBühne für Veranstaltungen aller Art, wie der traditionellenGeorgiritt im April, Konzerte von Klassik bis Pop oder sportlicheTop-Events, wie das Mountainbike City Kriterium im Mai.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Tourismusverband SteyrSigrid HacklTel. 0043 7252 53229presse@steyr.infoDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/8118/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Tourismusverband Steyr am Nationalpark, übermittelt durch news aktuell