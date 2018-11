Stewardship: Man muss es einfach mal gesagt haben

Am 15.11.2018 ging die Aktie Stewardship an ihrem Heimatmarkt NASDAQ CM mit dem Kurs von 9,8 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Regionalbanken".

Stewardship haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Stewardship konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Stewardship auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11,44. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Stewardship zahlt die Börse 11,44 Euro. Dies sind 54 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Banking" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 25,13. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Stewardship erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 0,24 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Banking"-Branche sind im Durchschnitt um 13,5 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -13,27 Prozent im Branchenvergleich für Stewardship bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,62 Prozent im letzten Jahr. Stewardship lag 12,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.