Stevens Gold schließt Privatplatzierung ab

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 25. Februar 2021 – STEVENS GOLD NEVADA INC. (CSE:SG, OTCQB:STVGF, FWB:311) (das „Unternehmen“ oder „Stevens Gold“) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung abgeschlossen hat, in deren Rahmen es 4.118.315 Einheiten („Einheiten“) zum Preis von 0,22 Dollar pro Einheit emittiert und daraus einen Gesamterlös in Höhe von 906.029,30 Dollar generiert hat. Jede Einheit besteht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung