Steven Gätjen präsentiert im ZDF die große Gala der Stars / Hollywood-Stars bei der Verleihung der GOLDENEN KAMERA (FOTO)

Mainz (ots) -Am Samstag, 4. März 2017, wird die GOLDENE KAMERA, der Film- undFernsehpreis der FUNKE Mediengruppe, für herausragende Leistungen inden Bereichen Fernsehen, Film und Unterhaltung verliehen. Das ZDFüberträgt die von Steven Gätjen moderierte Gala live ab 20.15 Uhr.Bereits ab 19.25 Uhr sendet das ZDF live aus Hamburg: DieZDF-Moderatoren Karen Webb und Horst Lichter stimmen auf einenglamourösen Gala-Abend ein und berichten unter anderem vom rotenTeppich.Über 1000 geladene Gäste werden in der Hamburg Messe erwartet.Neben den bekanntesten Gesichtern der deutschen Film-, Musik- undFernsehbranche haben sich auch in diesem Jahr wieder Hollywood-Starsangekündigt: Colin Farrell erhält die GOLDENE KAMERA in der Kategorie"Bester Schauspieler International", Jane Fonda für "LebenswerkInternational". Der britische Singer/Songwriter Ed Sheeran erhält dieGOLDENE KAMERA in der Kategorie "Beste Musik International".Der Jury gehören in diesem Jahr unter anderen Comedian CarolinKebekus und Moderator Johannes B. Kerner, Regisseur und DrehbuchautorFriedemann Fromm sowie die Schauspieler Heike Makatsch und WotanWilke Möhring an. Sie entscheiden, welcher als "Bester deutscherFernsehfilm", wer als "Beste deutsche Schauspielerin" und "Besterdeutscher Schauspieler", als "Bester Mehrteiler/Miniserie" sowie mitdem "GOLDENE KAMERA Nachwuchspreis" ausgezeichnet wird. Wer sich amEnde in geheimer Wahl durchsetzen kann, erfahren auch dieJurymitglieder erst im Rahmen der Gala.Wer als Favorit in der Kategorie "Beliebteste Satire-Show" mit derGOLDENEN KAMERA ausgezeichnet wird, entscheidet in diesem Jahr dasPublikum. Neben "NEO MAGAZIN ROYALE" (ZDFneo) gehen die "heute-show"(ZDF) und "Die Anstalt" (ZDF) während der Live-Sendung ins Rennen umdie begehrte Auszeichnung.Bereits um 19.25 Uhr stimmt "GOLDENE KAMERA - Die 20 größtenMomente" im ZDF auf den glamourösen Abend ein. Karen Webb und HorstLichter präsentieren live die größten, emotionalsten undüberraschendsten GOLDENE KAMERA-Momente der letzten Jahre undsprechen mit den Stars und Nominierten der diesjährigen Verleihungauf dem roten Teppich.https://presseportal.zdf.de/pm/goldene-kamera-2017/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information Telefon:06131 - 70-16100 und unterhttps://presseportal.zdf.de/presse/goldenekameraPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell