Steven Gätjen ist neuer Gastgeber der GOLDENEN KAMERA

Hamburg/Essen (ots) - Steven Gätjen ist neuer Gastgeber derGOLDENEN KAMERA. Der Moderator führt am 18. Februar zusammen mitYouTube-Star Joyce Ilg durch die Roadshow zur erstmals stattfindendenVerleihung des GOLDENE KAMERA Digital Awards. Und am 4. Märzmoderiert Steven Gätjen dann die feierliche Verleihung der GOLDENENKAMERA live aus Hamburg. Das gab die FUNKE MEDIENGRUPPE heutebekannt."Wir freuen uns, dass wir mit Steven Gätjen einen anerkanntenCineasten sowie leidenschaftlichen Film- und TV-Experten alsModerator für die GOLDENE KAMERA gewinnen konnten", so JochenBeckmann, Verlagsgeschäftsführer der FUNKE Zeitschriften. "Wirzeichnen dieses Jahr wieder 'Best of Entertainment' in Film undFernsehen aus - und erstmals auch Spitzenleistungen im Netz. BeideWelten sind für Steven vertrautes Terrain, auf dem er sich seitJahren erfolgreich bewegt. Er ist auf roten Teppichen mitHollywoodstars ebenso zu Hause wie als Gastgeber großer Shows. SeinHerz schlägt wie unseres für gute Unterhaltung und wir freuen uns aufdie Zusammenarbeit."Bei der Roadshow zum GOLDENE KAMERA Digital Award tourt Gätjen ander Seite von Joyce Ilg mit einem Bus durch Berlin und überrascht diePreisträger. Bei der Verleihung der GOLDENEN KAMERA dürfen sich dieZuschauer wieder auf nationale und internationale Stars der Fernseh-,Film- und Musikbranche freuen."Ich war schon bei vielen internationalen Preisverleihungen vorOrt und habe dort gearbeitet. Die GOLDENE KAMERA hat für mich dasgleiche Kaliber und den gleichen Glamourfaktor - und ist weit überdie deutschsprachigen Grenzen hin bekannt", so Steven Gätjen. "Ichfreue mich riesig, beide Verleihungen zu moderieren. Ich finde esimmer großartig, wenn Preisträger und Preisträgerinnen authentischund leidenschaftlich auf den Preis reagieren. Das war im letzten Jahrbei Edin Hasanovic der Fall. Das war ansteckend und hat mich sogepackt, dass ich am liebsten aufgesprungen wäre, um ihn zu umarmen.Oder als Helen Mirren ausgezeichnet wurde, eine solche lebendeLegende auf der Bühne zu sehen und zu spüren, wie viel ihr einsolcher Preis bedeutet, wie sehr sie ihren Beruf schätzt und liebt,das ist einfach nur ganz, ganz großes Kino. Und das gibt es nur beider GOLDENEN KAMERA."Die GOLDENE KAMERA findet am Samstag, 4. März 2017, in der HamburgMesse statt und wird ab 20.15 Uhr live im ZDF übertragen.Am Samstag, 18. Februar 2017, läuft bereits die Show zurVerleihung der GOLDENEN KAMERA Digital Awards ab 21:55 Uhr in ZDFneound auf goldenekamera.de.Zu dieser Pressemitteilung gibt es Bildmaterial, welches im Rahmender aktuellen Berichterstattung zur GOLDENEN KAMERA 2017 sowie zumGOLDENE KAMERA Digital Award 2017 honorarfrei für redaktionelleZwecke genutzt werden kann. Sie finden das Bildmaterial unter:http://www.goldenekamera.de/presse/bilder/Weitere Informationen zur GOLDENEN KAMERA finden Sie auch untergoldenekamera.de.Die GOLDENE KAMERA jederzeit im Netz:facebook.de/GoldeneKameratwitter.com/GoldeneKamera - #GOKA, #GKDAinstagram.com/goldenekameraPressekontakt:Jutta RottmannPressekontakt GOLDENE KAMERATel.: +49 (0) 30 45 087 54 500E-Mail: presse@goldenekamera.deOriginal-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell