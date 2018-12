Steve McQueens WIDOWS - Besonders wertvoll für Thriller mit Viola Davis/FBW-Prädikat auch für Biopic ASTRID und 100 DINGE von und mit Schweighöfer und Fitz

Wiesbaden (ots) - Der neue Film von Meisterregisseur SteveMcQueen, WIDOWS - TÖDLICHE WITWEN (Start: 6. Dezember), ist einatmosphärisch packender Thriller über vier Gangsterwitwen (angeführtvon Veronica, beeindruckend stark verkörpert von Viola Davis), dienach dem Tod ihrer Männer deren letzten Coup auf eigene Faustdurchführen. Die fünfköpfige Expertenrunde der FBW zeichnet den Filmmit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" aus und schreibt inihrer Begründung: "McQueens Thriller ist Hollywood Kino "at itsbest". Die komplexe Story, die neben McQueen "Gone Girl"-AutorinGillian Flynn schrieb, ist dramaturgisch bis ins letzte i-Tüpfelchenstimmig und durchkomponiert. Sie ist raffiniert gebaut, führt denZuschauer mehrmals in die Irre und überrascht mit unvorhersehbarenWendungen. Der Film ist grandios ausgestattet und überzeugt mitgroßen Kinobildern. Nicht zuletzt führt McQueen sein namhaftesEnsemble zu beeindruckenden Leistungen. Dem uramerikanischen Genredes Gangsterfilms fügt Steve McQueen ein Meisterwerk hinzu."Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/widows_toedliche_witwenSie hat Generationen von Kindern mit ihren Geschichten inspiriert,zum Lachen und zum Strahlen gebracht: Astrid Lindgren. Nun erzähltder Spielfilm ASTRID (Start: 6. Dezember) von Regisseurin PernilleFischer Christensen seine Geschichte nach Motiven aus dem frühenLeben der berühmten Schriftstellerin, die mit 18 Jahren ungewolltschwanger wird und den Hof ihrer Eltern verlassen muss, um inStockholm ein neues Leben zu beginnen. "In der Hauptrolle besetztedie dänische Regisseurin, die das Buch mit ihrem Mann, dem bekanntenKinderbuchautor Kim Fupz Aakeson, schrieb, die Newcomerin AlbaAugust. Sie gibt der lebenslustigen, ein wenig verrückten Astrid aufdem steinigen Weg zur Emanzipation ein überzeugendes Gesicht. Der Tondes Films ist (...) sentimental, trägt aber nie zu dick auf und wirktniemals verlogen, weil die Regisseurin andererseits die Rauheitbestimmter Situationen in keinster Weise leugnet oder die Gefühle(...) beschönigt. Diese Balance führt dazu, dass der Zuschauer mitseinen eigenen Gefühlen kämpft und bewegt das Kino verlässt." Dieunabhängige Jury verleiht dem Film das Prädikat "besonders wertvoll".Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/astridAußerdem im Kino: 100 DINGE (Start: 6. Dezember), Dieaugenzwinkernde Komödie für die Generation Start-Up von und mitFlorian David Fitz und Matthias Schweighöfer als Team vor und hinterder Kamera erzählt seine berührende Buddy-Geschichte mit "Tempo,Timing und Tiefgang".Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/100_dingeMehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- undMedienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikatenwertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungenentscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einemPool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filmeinnerhalb ihres jeweiligen Genres.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell