Steve Bannon: Twitter greift durch!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Der ehemalige Chefstratege des Weißen Hauses, Steve Bannon, sah sich am Donnerstag mit der Online-Zensur der großen Technologieunternehmen wegen der Behauptungen konfrontiert, er habe zur Gewalt angestiftet, berichtete Bloomberg.

Bannons angeblich gewalttätige Äußerungen richteten sich laut Bloomberg gegen US-Beamte, FBI-Direktor Christopher Wray und den Direktor des National Institute Of Allergy And Infectious Diseases, Anthony Fauci.

Jack Dorsey’s Twitter Inc (NYSE:TWTR) hat @warroompandemic, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung