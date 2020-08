Steuerzahlerbund warnt Koalitionsspitzen vor vorschneller teurer Entscheidung zum Kurzarbeitergeld

Düsseldorf (ots) - Der Bund der Steuerzahler hat die Koalitionsspitzen vor vorschnellen Entscheidungen zur Verlängerung des Kurzarbeitergeldes und anderer befristeter sozialer Maßnahmen gewarnt. "Ich appelliere an die große Koalition, Ruhe zu bewahren und den Überblick nicht zu verlieren", sagte der Präsident des Steuerzahlerbundes, Reiner Holznagel, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Voreilige Aktionen wie die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes führen zu Erwartungen, die womöglich gar nicht erfüllt werden können", sagte Holznagel. "Wir brauchen kein unüberlegtes Stückwerk, sondern eine kluge und schlüssige Politik: Zunächst eine Evaluation der bisherigen Maßnahmen und des künftigen Bedarfs und schließlich eine schonungslose Diskussion der Kostenfrage: Welche Maßnahmen haben welchen Preis?", sagte er. "Dazu müssen die Finanzen transparent auf den Tisch, damit am Ende nicht die Steuerzahler - im Zweifelsfall in Form neuer Schulden - belastet werden." Die Koalitionsspitzen treffen am Nachmittag zusammen, um unter anderem über die Verlängerung der Bezugszeit des Kurzarbeitergeldes zu entscheiden.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/30621/4688665OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell