Steuerzahlerbund kritisiert Verschwendung öffentlicher Gelder

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund der Steuerzahler hat erneut die Verschwendung öffentlicher Gelder kritisiert.



In dem neuen jährlichen "Schwarzbuch", das am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde, listet der Verband mehr als 100 Beispiele auf. Bund, Länder und Kommunen seien in zahlreichen Fällen sorglos mit dem Geld der Bürger umgegangen, so die Kritik.

Konkret geht es um Probleme etwa bei öffentlichen Bauprojekten, um eine millionenschweren Werbekampagne des Bundesarbeitsministeriums, eine Straße in Berlin mit zahllosen Verkehrsschildern oder um eine Rasenheizung in einem Stadion in Erfurt, die aber nicht genutzt worden sei.

Kritisiert werden auch Fälle bei der Bundeswehr. So geht es um eine aus Sicht des Verbandes überteuerte Anschaffung von Drohnen sowie um sechs U-Boote der Marine. Diese hätten drei Milliarden Ezro gekostet, für Einsätze aber stehe derzeit kein einziges zur Verfügung./hoe/DP/tos